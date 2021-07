L’acquisition d’ Ingram Micro par Platinum Equity auprès du groupe chinois HNA pour 7,2 milliards de dollars a été finalisée rapporte Channele2e, qui s’appuie sur des sources proches du géant de la distribution. Une annonce publique officielle est attendue dans les prochains jours.

L’acquisition d’Ingram Micro avait été officiellement annoncée en décembre dernier après quatre mois de négociations entre les parties prenantes. Très fortement endetté, le conglomérat chinois essayait depuis avril 2018 de se délester du distributeur, acquis pour 6 milliards de dollars en 2016. Il avait auparavant entamé des négociations qui n’ont pas abouti avec Apollo Global Management (qui s’est ensuite porté acquéreur de Tech Data) et l’Asiatique RRJ Capital, qui a fini par lui racheter l’entreprise de catering Gategroup pour 2,8 milliards de dollars.

« Ingram Micro est un chef de file du secteur, l’une des plus grandes entreprises au monde et constituera un investissement majeur dans notre portefeuille », s’était félicité dans un communiqué Tom Gores, fondateur, président et CEO de Platinum Equity « Nous avons les ressources et l’expérience nécessaires pour aider l’entreprise à poursuivre un programme agressif de croissance et de transformation », avait-il ajouté.

Sauf changement de dernière minute, le CEO d’Ingram Micro, Alain Monié (photo), devrait rester aux manettes du grossiste. A 70 ans, le Français fait figure de vétéran dans le secteur technologique. Depuis janvier 2020, il se consacre toutefois davantage aux activités cloud et CLS (Commerce & Lifecycle Services) du distributeur, laissant la présidence de l’activité Global Technology Solutions à Paul Bay, qui devrait logiquement lui succéder. A sa prise de fonction ce dernier avait affiché les trois priorités pour Ingram Micro et ses partenaires :