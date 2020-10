Infodis vient d’acquérir Amettis, un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans la transformation numérique, plus spécifiquement axé sur la gestion des services IT (ITSM) et la gestion des actifs logiciels (SAM). Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées.

L’ITSM, son déploiement, ses processus, ses outils et la formation qui l’accompagne, sont des composants historiques de l’offre de services du groupe fondé par Vighen Papazian. Cette dernière est toutefois renforcée par la dimension conseil et formation beaucoup plus importante d’Amettis. Le SAM, quant à lui, vient étayer le catalogue de services d’Infodis autour des infogérances Workspace et Workplace, en enrichissant la gestion des actifs numériques et en permettant à ses clients de couvrir la totalité de la chaine de valeur logicielle et matérielle.

« L’intégration d’Amettis, s’inscrit dans notre orientation stratégique d’amélioration de la valeur ajoutée de nos offres et notre positionnement qualitativement élevé sur les domaines du Workplace et du Workspace », explique dans un communiqué Stépahen Clément, directeur général et associé d’Infodis. « D’autant plus que ceux-ci ont repris une dimension primordiale dans la chaine de valeur IT avec la crise sanitaire que nous traversons et le développement du télétravail. »

« Notre arrivée chez Infodis est une véritable opportunité pour favoriser le développement de nos activités majeures par le biais de synergies importantes que nous allons mettre au service du Groupe. La création de valeur et l’optimisation de la qualité de service ont toujours été pour Amettis des éléments moteurs. Nous avons le plaisir de retrouver ces sources de motivation chez Infodis », affirme de son côté Vincent Douhairie, directeur général et fondateur d’Amettis.