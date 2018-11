A l’occasion de son événement « IA Responsable» et en amont de la « Paris Digitale Week » qui s’ouvre ce lundi 12 novembre, IBM a confirmé ses investissements consacrés à l’intelligence artificielle annoncés lors du lancement du plan IA du gouvernement le 29 mars dernier. Le doyen de l’IT a par ailleurs réaffirmé son partenariat mondial avec l’emlyon business school, formalisé par une convention d’initiatives conjointes reposant sur « des principes d’innovation continue, d’accès aux progrès scientifiques, et de développement éthique de l’intelligence artificielle ». Dans ce cadre, les deux partenaires travaillent notamment sur un futur « GPS des compétences », une plateforme destinée à anticiper les tendances en matière d’emplois et à proposer de nouveaux modèles de formations et d’accompagnement. L’école de commerce lyonnaise est par ailleurs partenaire de l’IBM France Academy, qui travaille sur la transformation des compétences pour les métiers de l’IT, du digital et de l’IA, pour les salariés de Big Blue comme pour ses clients. L’IBM France Academy propose un apprentissage alliant immersion, théorie, réseau, expérience atypique et certification.

Toujours dans le cadre de la formation et de l’acquisition des compétences, la filiale française d’IBM a signé de nouveaux accords de collaboration avec des grandes écoles.Avec l’ENSC-Bordeaux INP (Ecole Nationale Supérieure de Cognitique, de Bordeaux), le constructeur va créer une chaire en sciences cognitives proposant notamment un cursus de formation en IA et une identification de projets en collaboration avec la recherche, le tout visant un rayonnement régional et international du cognitif. IBM va également s’associer avec l’ESIEE Paris (Ecole Supérieure d’Ingénieurs de la Chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France) pour lancer une chaire IA et prescriptive analytics ainsi que de nouveaux cours sur des cas concrets d’utilisation de son offre propriétaire IBM Watson. Enfin, la firme d’Armonk va permettre aux étudiants et enseignants de Grenoble INP-ENSIMAG (Ecole Nationale supérieure d’ingénieurs en informatique et mathématiques appliquées de Grenoble) d’accéder à des calculateurs de nouvelle génération, notamment à des serveurs optimisés pour l’intelligence artificielle. IBM va également parrainer les promotions ESIEE Paris 2019 et la promotion Ensimag 2021 (qui a intégré l’Ensimag en septembre).

En mars dernier, IBM annonçait le recrutement de 400 experts de l’intelligence artificielle en 2 ans. Le constructeur confirme le recrutement de 200 experts (dont 40% de femmes) d’ici la fin de l’année, notamment des consultants métiers et technologies, des data scientistes et des développeurs. Comme prévu, une partie des équipes s’installera sur le pôle scientifique et technologique de Paris-Saclay, où est notamment installé Guerbet, un spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, qui vient de nouer un partenariat avec IBM Watson Health pour aider au diagnostic et au traitement du cancer du foie. Un premier espace devrait être inauguré au début de l’année prochaine. Ces 400 recrutements font partie des 1.800 créations d’emplois (consultants, architectes informatiques, développeurs et experts techniques) annoncées par la présidente et CEO d’IBM, Ginni Rometty, à l’occasion du « Tech for Good Summit », organisé en mai dernier à Paris par Emmanuel Macron. Outre l’IA, ils viendront enrichir les équipes travaillant sur la blockchain, le cloud computing et l’IoT.

« Je suis fier qu’IBM poursuive et renforce ses initiatives en France pour une Intelligence artificielle responsable. Ainsi, nous restons fidèles à nos principes éthiques de formation, de transparence et d’intelligence augmentée », affirme dans un communiqué le patron d’IBM France,Nicolas Sekkaki. « La promesse de l’Intelligence Artificielle est grande et notre responsabilité sociétale aussi. C’est pourquoi IBM a très tôt émis des principes éthiques et vient d’annoncer de nouvelles solutions « open by design » au service de l’explicabilité et de la transparence de l’intelligence artificielle afin de conforter la confiance dans ces technologies. »

IBM revendique comme clients de son offre IBM Watson, Le Crédit Mutuel, Orange Bank ou encore l’assureur Generali, lequel vient d’annoncer le déploiement de projets clés d’IA, notamment avec 3 agents conversationnels pour dialoguer avec ses clients et agents généraux.