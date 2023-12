Big Blue rachète StreamSets et webMethods, deux plateformes de l’éditeur allemand Software AG, pour la somme de 2,13 milliards d’euros.

Un communiqué de Big Blue précise que StreamSets permettra l’ingestion de données au sein de sa plateforme d’intelligence artificielle Watsonx tandis que la plateforme webMethods d’intégration en tant que service (iPaaS) fournira de nouveaux outils d’intégration et de gestion des API.

Software AG existe depuis plus de 50 ans et s’est fait connaître à ses débuts pour Adabas & Natural, son système de gestion de bases de données et ses logiciels d’intégration d’applications dans les mainframes. En avril dernier, l’investisseur Silver Lake lui a fait une offre de rachat de 2,2 milliards d’euros. En juin, il a obtenu une participation de 63% dans la société.

L’achat de StreamSets et webMethods par IBM devrait être finalisé au deuxième trimestre 2024. Cette transaction entraine la sortie de la Bourse de Software AG, actuellement cotée à la bourse de Francfort.