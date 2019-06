IBM taille dans ses effectifs révèle CNBC qui s’appuie sur The Layoff, un forum de discussion en ligne américain consacré aux licenciements. Les coupes affecteraient environ un demi pour cent des effectifs, soit environ 1.700 personnes.

Big Blue a confirmé le licenciement d’un petit pourcentage de salariés. « Nous continuons de repositionner notre équipe afin de nous aligner sur les segments à forte valeur ajoutée du marché informatique et nous continuons également à embaucher de manière agressive dans de nouveaux domaines critiques offrant de la valeur à nos clients et à IBM », a fait savoir un porte-parole de la société dans un mail transmis à nos confrères. Les métiers et les géographies affectées ne sont pas précisés.

Cette opération intervient au moment où la firme d’Armonk a entamé l’acquisition de Red Hat pour 34 milliards de dollars. Elle fait également suite à la publication en avril dernier d’un chiffre d’affaires trimestriel en baisse de 4,7% sur un an, inférieur aux attentes des analystes.

IBM avait déjà supprimé des emplois en 2016 et 2017.