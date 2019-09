IBM va céder une partie des actifs BAO (Business Analytics and Optimization) issus de l’acquisition d’Algorithmics à SS & C Technologies, un fournisseur de services de gestion financière et d’investissement rapporte CRN. Les conditions financières de l’opération, qui devrait être finalisée au quatrième trimestre, n’ont pas été divulguées.

Une fois l’opération réalisée, SS & C héritera de plus de 200 clients IBM opérant dans le secteur des services financiers, notamment des grandes banques, des courtiers, des gestionnaires d’actifs, des fonds de couverture et des fonds de capital-investissement. L’accord signé entre les deux entreprises prévoit également le transfert à SS & C de 350 salariés de Big Blue et de bureaux dans 25 pays.

« L’ajout d’Algorithmics nous permet de donner aux clients du secteur mondial des services financiers des solutions cloud innovantes et des services premium pour les aider à gérer les risques de l’entreprise avec succès », commente dans un communiqué Bill Stone, président et CEOl de SS & C.

IBM a fait l’acquisition d’Algorithmics en 2011 pour 380,2 millions de dollars dans le but de constituer un portefeuille d’analyses commerciales. Basée à Toronto, la société était contrôlée par le fonds Fimalac du Français Marc Ladreit de Lacharrière. Elle employait alors 900 salariés. Depuis lors, IBM a renforcé son portefeuille de solutions BAO avec des solutions d’analyse développées en interne et par des acquisitions.