A l’occasion de la Global Partner Conference qui s’est tenue sous le soleil de Majorque, Ibexa a présenté devant plus de 200 partenaires sa nouvelle version majeure : Ibexa DXP LTS v4.6. Cette version marque une étape stratégique pour l’entreprise, plaçant Ibexa comme l’une des plateformes DXP les plus riches en fonctionnalités du marché.

Transformer la complexité en expériences Client de haute qualité

Ibexa DXP v4.6 a pour objectif de simplifier la prise en charge des opérations marketing complexes. Ibexa est réputé pour sa capacité à gérer des projets de transformation digitale complexes, notamment dans le domaine de la transformation B2B. L’association native de fonctionnalités telles que la gestion de contenu Headless (CMS), le DAM, le PIM, l’e-commerce et la CDP, facilite la digitalisation des offres de produits ou de services les plus avancées.

Révélez votre vraie nature

« Cette nouvelle version est également une invitation à toutes les entreprises qui font face à une certaine complexité, dans leurs méthodes marketing et commerciales, les encourageant à embrasser cette complexité », explique Bertrand Maugain, PDG d’Ibexa. “C’est ce qui les rend différent. Une simple présence numérique ne suffit plus. Notre objectif est d’aider nos clients à libérer tout leur potentiel et à révéler leur vrai visage. »

L’une des plateformes DXP les plus riches en fonctionnalités du marché

Ibexa DXP v4.6 introduit de nombreuses améliorations liées à l’expérience utilisateur, notamment sur la recherche, les tableaux de bord et le Site Factory, Mais la nouveauté la plus remarquable est l’introduction du Focus Mode, un mode spécial de DXP entièrement dédié aux marketeurs.

« Le Focus Mode offre aux spécialistes du marketing, même ceux évoluant dans des environnements complexes, une expérience simplifiée pour accomplir leurs tâches. Il met l’accent sur le contenu lui-même, permet une navigation rapide et favorise l’orchestration de campagnes marketing soutenues », explique Sylvain Guittard, Director of Product chez Ibexa.

En plus de la version 4.6 elle-même, Ibexa a annoncé de nouvelles fonctionnalités qui seront délivrées au cours de l’année 2024.

Ibexa Updates : IA, collaboration en temps réel et analytique

Les clients utilisant la version LTS pourront bénéficier de nouvelles fonctionnalités à intervalles réguliers, adoptant ainsi une approche similaire à celle d’un service en ligne (SaaS). Des fonctionnalités inédites ont été dévoilées à Majorque, incluant l’utilisation de l’intelligence artificielle, la collaboration en temps réel et l’analytique.

La puissance du groupe QNTM avec des extensions dédiées au marketing.

Des modules marketing complémentaires (add-ons) ont également été présentés, enrichissant encore un peu plus la valeur de l’écosystème composable de QNTM. Ibexa Engage par Qualifio sera intégré à Ibexa DXP au cours du premier trimestre 2024, favorisant ainsi l’engagement et la collecte de données à travers des campagnes et des contenus interactifs.

Une forte dynamique pour Ibexa et QNTM

« Cette nouvelle version, riche en fonctionnalités, marque également la concrétisation de plusieurs années de croissance pour Ibexa, désormais intégrée au sein de l’ambitieux groupe QNTM, comptant 700 employés et 2600 clients.

« Nous sommes actuellement sur un rythme de croissance de plus de 15%. La valeur moyenne de nos contrats a augmenté de 20%, et notre pipeline, de 50%« , déclare Grégory Bécue, CGO d’Ibexa, en abordant le thème de la croissance.

Avec cette dernière version d’Ibexa DXP et toutes ses nouveautés annoncées, Ibexa et ses partenaires visent à maintenir une forte dynamique en 2024.