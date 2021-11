QNTM Group (QNTM) a annoncé aujourd’hui l’acquisition de la majorité d’Ibexa, éditeur de DXP, plateforme d’expérience combinant CMS, e-Commerce et Personnalisation en mode SaaS. L’ajout d’Ibexa dans le portefeuille de QNTM renforcera encore la position du groupe sur le marché européen de l’e-Commerce (eCOM) et des systèmes de gestion de contenu (CMS).

La vision de QNTM est de créer les « digital winners » de demain enrassemblant les plus brillantes entreprises d’Europe dans les domaines du conseil en stratégie numérique, du marketing, des logiciels et de la technologie.QNTM Group est entièrement détenu par Altor Fund V. Altor est l’une des plus grandes sociétés de capital-investissement de Scandinavie.

Ibexa fournit une plate-forme d’expérience numérique (DXP) basée sur le cloud et spécialisée dans les solutions de transformation numérique B2B. Offrant des solutions de gestion de contenu headless, d’e-commerce et de personnalisation ainsi que des capacités de développement flexibles, Ibexa DXP permet aux entreprises B2B de mettre en œuvre de nouvelles stratégies de vente et d’améliorer l’expérience et les parcours clients. Ibexa DXP est implémentée par un écosystème de partenaires dédiés à travers l’Europe et des marques telles que Crédit Agricole, Pierre Fabre, Groupe Atlantic et Whirlpool utilisent Ibexa comme principal levier de leur croissance numérique. Le siège d’Ibexa est basé à Oslo, en Norvège, et possède des bureaux en Allemagne, en France, en Espagne, en Pologne, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

L’investissement de QNTM dans Ibexa

« Faire partie du groupe QNTM est une opportunité unique pour Ibexa d’accélérer notre croissance et notre expansion internationale, afin de prendre une position de leader sur le marché européen de la DXP. Ce marché est sur une trajectoire de croissance phénoménale, accélérée par la nécessité pour les entreprises de numériser leurs canaux de vente – un besoin mis en évidence par la pandémie de COVID-19 », déclare Morten Ingebrigtsen, PDG d’Ibexa.

«La DXP d’Ibexa permet aux entreprises d’évoluer en permanence dans la façon dont elles créent de la valeur pour leurs clients – en modernisant les ventes et en crééant des expériences client personnalisées. Faire partie du groupe QNTM est une excellente nouvelle pour nos clients et partenaires. Nous avons une vision commune de permettre aux entreprises d’accélérer leur transformation commerciale et d’alimenter leur croissance – pour créer les « digital winners » de demain. » ajoute Bertrand Maugain, co-PDG d’Ibexa.

Pourquoi QNTM investit dans Ibexa :

QNTM continue d’étendre son écosystème grâce à la forte présence d’Ibexa dans l’écosystème DXP et à son large réseau de partenaires européens. Ibexa s’inscrit dans le cadre de l’attention croissante que QNTM porte à la verticale Digital Experience, suite à l’acquisition de la société danoise primée Hesehus en janvier 2021.

Nous étions à la recherche d’une entreprise » cloud native » en pleine croissance, disposant d’un réseau de partenaires et de clients bien établi en Europe et capable de proposer une offre plus large dans notre pôle eCOM/CMS. Ibexa répond à nos critères stricts, et avec Hesehus, Ibexa créera un énorme potentiel pour faire évoluer les deux entreprises plus rapidement et augmenter la valeur de l’ensemble de l’écosystème QNTM », déclare Eivind Roald, PDG de QNTM.