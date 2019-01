Channelnews vous propose un retour sur les principales tendances business 2018 à travers quelques-uns de ses articles ayant obtenu les plus fortes audiences sur l’année écoulée.

Le RGPD ou Règlement général sur la protection des données

Entré en vigueur en mai 2018, le RGPD est à l’origine d’un énorme business pour la mise en conformité des systèmes d’information. Du pain béni pour les prestataires de services IT. Quatre des articles que nous avons consacrés au sujet se sont hissés parmi les plus lus de l’année 2018 :

RGPD contre Cloud Act : qui est le plus fort ? (lire l’article)

La justice américaine s’appuie sur le nouveau Cloud Act pour exiger de Microsoft des données hébergées en dehors des Etats-Unis (lire l’article)

Cloud Act et RGPD ne sont pas incompatibles (lire l’article)

RGPD : La tentation des arnaques à la mise en conformité (lire l’article)

Le CRM en tête du marché des logiciels (lire l’article)

Le marché de la gestion de la relation client est devenu fin 2017 le plus important du secteur du logiciel, selon Gartner.

Le Cloud public continue sa progression mais certains en reviennent déjà

Une enquête d’EuroCIO conclut à un mécontentement grandissant des grands utilisateurs d’informatique européens envers les principaux fournisseurs de Cloud :

Progression des stratégies de sortie du Cloud en Europe (lire l’article)

Ce qui n’empêche pas le Cloud, et notamment le IaaS de continuer à progresser :

Services cloud : l’irrésistible croissance de l’IaaS (lire l’article)

La sécurité continue d’occuper les esprits :

Forrester classe les principaux clouds publics selon leur niveau de sécurité (lire l’article)

Spectre et Meltdown : le casse-tête des mises à jour pour les hébergeurs (lire l’article)

L’annonce de failles critiques dans les processeurs équipant la majorité des PC, des smartphones et des tablettes, mais également les serveurs et même les appliances de sécurité a suscité une certaine inquiétude de la part des opérateurs de services cloud et de services hébergés, les plus exposés à ce genre de brèche.

L’hyperconvergence domine très nettement le marché des systèmes convergés (lire l’article)

L’hyperconvergence s’est imposée en 2018 comme le principal segment du marché des systèmes convergés.

Sur le même sujet : Systèmes convergés : l’hyperconvergence creuse l’écart (lire l’article)

Le top cinq des technologies que les entreprises prévoient d’adopter en 2019 (lire l’article)

Selon une enquête de la place de marché Spiceworks auprès de 780 acheteurs de technologies d’entreprise en Amérique du Nord et en Europe, les cinq technologies qui seront les plus utilisées par les entreprises au cours des deux prochaines années sont l’automatisation informatique, le gigabit WiFi, l’IoT, les infrastructures hyperconvergées et les conteneurs.

Conseil en transformation digitale : un marché en forte croissance dans l’Hexagone (lire l’article)

Le marché français du conseil en stratégie digitale a dépassé en 2018 celui du conseil IT selon IDC.

La pénurie de compétences IT pousse les salaires vers le haut (lire l’article)

La pénurie de compétences a poussé les salaires des professionnels IT vers le haut selon une étude de Global Knowledge