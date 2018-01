D’une manière générale, les opérateurs de services cloud et de services hébergés ont réagi très rapidement à l’annonce de failles critiques dans les processeurs équipant la majorité des PC, des smartphones et des tablettes, mais également les serveurs et même les appliances de sécurité et certains équipements réseaux.

Révélées grâce à The Register avec quelques jours d’avance sur le calendrier prévu initialement, ces failles ont été découvertes via la mise au point de deux attaques, Meltdown (qui signifie « effondrement ») et Spectre, qui permettent en théorie de récupérer les données transitant par ces processeurs, y compris les données confidentielles du type mot de passe.

Un véritable cataclysme pour l’industrie IT tout entière et notamment pour les acteurs du cloud computing et des services hébergés pour qui la sécurité et la confidentialité des données est un prérequis sans lequel leur existence même est menacée.

Ainsi, Meltdown est susceptible de mettre en défaut l’étanchéité existant entre les clients d’une infrastructure mutualisée en permettant à un éventuel assaillant d’utiliser une machine virtuelle hébergée sur un serveur physique pour dérober les données d’une autre machine virtuelle hébergée sur le même serveur physique.

Quant à Spectre, elle permet d’accéder aux processus des autres utilisateurs d’un même système. « En permettant l’accès aux données en cours de traitement par le processeur, cette vulnérabilité s’avère être une faille absolument ultime, s’inquiète Kevin Polizzi, président de fournisseur de services cloud. Plus aucune donnée ayant des processus externes n’est protégée. »

« La criticité de ces failles est telle qu’un groupe suffisamment bien organisé pourrait potentiellement semer la zizanie au sein d’un grand opérateur cloud et entacher durablement la confiance du marché vis-à-vis de l’industrie du Cloud », estime Gregory Mauguin, directeur sécurité et des offres associées de Linkbynet.

D’où la nécessité d’appliquer le plus rapidement possible les correctifs. Le problème, explique Gregory Mauguin, c’est que s’il existe des correctifs au niveau des OS pour Meltdown, il n‘y a rien de tel pour Spectre qui nécessite d’intervenir au niveau des applications, au cas par cas.

Autre problème pointé par Gregory Mauguin : « lorsque vous avez des machines virtuelles de plusieurs clients hébergées sur un équipement mutualisé, si vous ne déployez pas les correctifs sur votre infrastructure, les clients qui font l’effort de patcher leurs machines continuent d’être vulnérables à cause des clients qui ne le font pas (ou ne le peuvent pas) ».

Et le remède n’est pas exempt de défauts. « l’isolation du userland du reste du système a un impact fort sur les performances et la disponibilité des systèmes », souligne Kévin Polizzi. Certains notent également des incompatibilités entre les patchs OS et les applications, entraînant des interruption de production.