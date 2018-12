Réalisée en juillet 2018 auprès de 780 acheteurs de technologies d’entreprise en Amérique du Nord et en Europe, une enquête réalisée par Spiceworks (une place de marché reliant les fournisseurs IT aux organisations acheteuses) s’intéresse à l’évolution technologique des entreprises alors que leurs effectifs se transforment en utilisateurs du cloud rapporte eWeek.

Il en ressort que les cinq technologies qui seront les plus utilisées par les entreprises au cours des deux prochaines années sont l’automatisation informatique, le gigabit WiFi, l’IoT, les infrastructures hyperconvergées et les conteneurs. Tous les secteurs n’adopteront toutefois pas ces technologies au même rythme. Ainsi, le secteur des services financiers affiche le taux d’adoption le plus élevé en ce qui concerne l’automatisation informatique (43%), l’informatique sans serveur (23%), l’IA (21%) et la blockchain (21%). « Si tout se déroule comme prévu, il ne faudra peut-être qu’une minute pour que la technologie de la blockchain soit généralisée dans ce secteur », estime Spiceworks.

Il apparaît également dans l’étude que l’adoption de nouvelles technologies en Amérique du Nord est à la traîne par rapport à leur développement en Europe. En fonction de la technologie, le décalage peut être plus ou moins important. A titre d’exemple, 5% des organisations en Amérique du Nord utilisent actuellement la blockchain contre 13% sur le Vieux Continent. Des technologies telles que l’informatique sans serveur, la réalité virtuelle et l’IA présentent toutes un écart similaire. Peter Tsai, analyste technique senior chez Spiceworks, estime que cet écart est notamment lié au RGPD, entré en vigueur fin mai. « Dans notre précédent rapport concernant les budgets informatiques, de nombreuses entreprises européennes ont invoqué des modifications de la réglementation pour justifier une augmentation de ces budgets », estime l’analyste. « Il y a un plus grand focus sur l’IT et une forte sensibilisation au sein du grand public, du management et des professionnels de l’informatique sur les questions de sécurité. »

Toutefois, à l’instar des tendances technologiques émergentes, les grandes entreprises adoptent la plupart des solutions de sécurité émergentes à un rythme plus rapide que les autres organisations. Le rapport de Spiceworks indique en effet que les préoccupations croissantes en matière de sécurité sont la principale raison pour laquelle les entreprises de plus de 5.000 salariés augmentent leurs budgets en 2019. À l’heure actuelle, ces grandes entreprises ont les taux d’adoption les plus élevés en matière de technologie de la déception (29%), de protection de la charge de travail (39%), d’isolation du navigateur (43%) et de solutions de sécurité IoT (40%). Il est vrai que que 86% des grandes entreprises prévoient d’utiliser la technologie IoT d’ici 2020.

Globalement, les solutions anti-ransomware, l’authentification à plusieurs facteurs et les systèmes de détection de violation des mots de passe constituent les trois principales technologies de cybersécurité dans le monde professionnel. Leur taux d’adoption actuel dans le monde entier est de 43%, avec 21% supplémentaires d’organisations qui envisagent d’adopter d’ici 2020. Les grandes organisations et les entreprises européennes sont plus susceptibles de les adopter plus tôt.