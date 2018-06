La pénurie de compétences pousse les salaires des professionnels IT vers le haut. C’est ce qui ressort de la 11ème étude réalisée l’automne dernier par Global Knowledge, consacrée aux salaires et aux compétences auprès de professionnels d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique, d’Amérique Latine et de la région Asie/Pacifique, complétée avec les données concernant les Etats-Unis du spécialiste de la formation IT. Près de 16.200 informaticiens ont répondu au questionnaire affirme Global Knowledge.

Plus des 2/3 des décideurs IT constatent, pour la seconde année, un écart grandissant entre les compétences de leurs équipes et les connaissances requises pour atteindre leurs objectifs organisationnels. Cet écart est à l’origine d’un plus grand niveau de stress chez les salariés, de plus longs délais de développement et de déploiement des projets critiques, générant ainsi une perte de revenus. Le cloud et la cybersécurité, de même que la virtualisation, les réseaux, internet, l’internet des objets et l’intelligence artificielle connaissent une grande pénurie de spécialistes, et ce dans toutes les régions.

Tout cela contribue bien entendu à une hausse des salaires. Celle-ci est particulièrement importante concernant les spécialistes certifiés. Aux Etats-Unis, elle est de 22% soit un peu moins de 16.000 dollars par an en moyenne. En Europe, elle atteint environ 3.000 dollars par an.

Toujours sur le Vieux Continent, 53% des salariés ont bénéficié d’une augmentation en 2016, 49% des décideurs et 55% de leurs équipes. Elle est en moyenne de 3% pour les premiers et de 4% pour les secondes. Par ailleurs, 57% des décideurs et 6% de leurs équipes ont bénéficié d’un bonus.

Le salaire moyen européen d’un spécialiste IT s’élève à 36.854 dollars pour un débutant (20% des effectifs en moyenne), 52.535 dollars pour un confirmé (49% des effectifs), 61.837 dollars pour un senior (29% des effectifs) et 80.635 dollars pour un manager (2% des effectifs).

Toujours d’après Global Knowledge, un spécialiste cloud européen touche en moyenne 69.970 dollars par an, un spécialiste de la cybersécurité 61.431 dollars, tandis qu’un développeur d’applications devra se contenter de 48.221 dollars. Le plus mal loti dans ce classement est le spécialiste télécoms avec 39.291 dollars.