Forrester a réalisé une étude sur la sécurité du cloud public. Il en ressort quelques éléments très intéressants. Auparavant les responsables de la sécurité IT des entreprises se méfiaient du cloud, estimant que ce dernier n’offrait pas les garanties nécessaires. A présent, ces mêmes responsables considèrent que le cloud offre plus de sécurité que ce que leur entreprise peut offrir, constate le cabinet d’analyse.

Ce dernier a établi un classement des fournisseurs de cloud offrant la meilleure sécurité en s’appuyant sur 37 critères, divisés en trois grands groupes : offre actuelle, stratégie et présence sur le marché. Ce sont Google et Amazon Web Services qui l’emportent haut la main. L’offre actuelle de Google obtient 4,5 sur 5, sa stratégie 4,18 sur 5 et le poids de sa présence sur le marché 3,8 sur 5. Plusieurs critères ont obtenu une note de 5 sur 5 : la sécurité de l’hyperviseur, la sécurité du système d’exploitation et des conteneurs et la sécurité du stockage et des données. Pour Forrester, le nombre de certifications concernant la sécurité et le nombre de partenaires spécialisés dans ce domaine au sein de son écosystème constituent de sérieux atouts.

Amazon est noté 4,9 pour son offre, 3,64 pour sa stratégie et 4,2 pour sa présence sur le marché. Obtiennent le maximum : la sécurité de l’hyperviseur, la sécurité du système d’exploitation et des conteneurs, la sécurité du stockage et des données ainsi que la sécurité des réseaux. Forrester apprécie tout particulièrement la console d’administration d’AWS qui permet de configurer facilement et avec une grande flexibilité les accès et les identités.

Derrière ces deux leaders, on trouve Microsoft. Son offre se voit gratifiée d’un 3,6/5, sa stratégie recueille 3,2/5 et sa présence sur le marché 4,6/5, soit la meilleure place du classement pour ce critère. Les critères ayant obtenu 5 sur 5 sont la sécurité du système d’exploitation et des conteneurs, la sécurité du stockage et des données ainsi que la sécurité des réseaux. Le fait que les administrateurs disposent dans PowerShell des fonctionnalités de sécurité du portail de gestion d’Azure est considéré comme très positif.

Quatrième de ce Top 5, Alibaba obtient 3,1 pour son offre, 2,92 pour sa stratégie et 2,6 pour sa présence sur le marché. Le fournisseur chinois obtient le maximum pour la sécurité des réseaux, l’étendue et l’intégration de son offre. En revanche les certifications, la documentation, l’absence de preuves de concept, le support, la tarification, la direction des ventes, les services et le réseau de partenaires sont mal notés.

IBM obtient la cinquième place avec des notes de 2,4 pour son offre, 3,04 pour sa stratégie et 3,4 pour sa présence sur le marché. L’introduction de SoftLayer, de Bluemix et de fonctionnalités PaaS dans son cloud est appréciée. Big Blue est également bien noté ses services et son réseaux de partenaires, ses équipes commerciales et ses équipes de développement. Malheureusement pour la firme d’Armonk, le manque de sécurité des réseaux, de l’hyperviseur, du stockage et des données obscurcissent le tableau.

Apparaissent également dans le classement de Forrester, CenturyLink et Rackspace deux acteurs qui n’opèrant plus directement en France, ne sont pas repris ici.