En dépit du décès de Mike Lynch dans un naufrage en Sicile le 16 août et de son acquittement aux Etats-Unis en juin, HPE compte maintenir sa procédure judiciaire contre le mort et poursuivre sa veuve Angela Bacares – rescapée de la tempête – dans la perspective d’obtenir 4 milliards de dollars de dommages et intérêts.

HPE a « l’intention d’aller jusqu’au bout de la procédure », déclare le géant informatique américain dans un communiqué.

Pour rappel, HP a dépensé 11 milliards de dollars afin d’acquérir la société britannique Autonomy en 2011 mais a remis en question le bien-fondé de cet achat avant même la finalisation de la transaction. Un an plus tard, la firme américaine annonçait une dépréciation de 8,8 milliards de dollars liée à la fusion et demandait aux autorités financières d’enquêter. En 2015, HP s’est scindée en deux – HP Inc et HPE – cette dernière héritant de l’affaire Autonomy.

Par ailleurs, les autorités siciliennes continuent de mener l’enquête sur les circonstances de la mort en mer de Mike Lynch et de six autres personnes, dont sa fille, il y a deux semaines. En effet, selon l’équipe d’expertise, le yacht de luxe qui a fait naufrage était conçu pour résister à la trombe marine qui l’a frappé.