HP a publié un chiffre d’affaires de 15,3 milliards de dollars pour son troisième trimestre fiscal, en progression de 7% en glissement annuel et de 4,1% en devises constantes. La division Systèmes personnels est quasi stable (+0,4%) à 10,4 milliards de dollars tandis que la division impression croit de 24,1% à 4,8 milliards de dollars. HP table sur un bénéfice par action entre 4,07 et 4,27 dollars pour de l’exercice 2021 et a annoncé une augmentation de 29% de son dividende annuel à 1 dollar.

Le CEO Enrique Lores a reconnu que les revenus du trimestre avaient été inférieurs à ses attentes, principalement en raison des contraintes de la chaine d’approvisionnement. « Nous prévoyons que les pénuries d’approvisionnement, en particulier dans les circuits intégrés, se poursuivront en 2022 », a-t-il précisé.

HP est l’un des constructeurs le plus durement touché par les pénuries de composants. Selon IDC, ses livraisons de PC ont reculé de 5,8% sur ce trimestre, quand celles de ses concurrents Lenovo, Dell ou Apple progressaient. La division impression est aussi affectée avec un recul de 4% des ventes de matériel. Enrique Lores a dit que le groupe travaillait activement pour augmenter son nombre de fournisseurs, sécuriser l’approvisionnement avec des accords à long terme, et rationaliser la production en réduisant notamment la part des composants uniques.

Ces difficultés n’entachent pas l’optimisme du constructeur dont le carnet de commandes a continué de croitre ce trimestre. En parallèle de la présentation des résultats, le groupe a d’ailleurs présenté ses initiatives de croissance lors d’un événement intitulé « 2021 Securities Analyst Meeting ».

Pour HP, le passage au travail hybride a généré un boom des demandes de PC et de périphériques. Il a aussi brouillé la frontière entre les usages professionnels et de loisirs. Avec sa position de leader dans les systèmes personnels et l’impression, à la fois dans le monde professionnel et grand public, HP pense être parfaitement positionné pour répondre aux attentes. « Le monde hybride qui se dessine élargit notre marché adressable et crée de nouvelles opportunités pour générer une croissance rentable », a souligné Enrique Lores.

Le géant informatique continue d’investir pour accroitre sa proposition de valeur. Ce trimestre, il a bouclé l’acquisition d’HyperX pour se renforcer dans le domaine du gaming et de devenir un acteur de référence du marché des périphériques informatiques. Dans le monde professionnel, le rachat du spécialiste de la virtualisation du poste de travail Teradici lui permet d’offrir de nouveaux services d’affichage et de calcul haute performance, dans un environnement sécurisé pour les travailleurs distants.

L’une des grandes priorités de HP est d’accélérer la transition vers les services par abonnement. L’entreprise annonce avoir dépassé les 10 millions d’abonnés à Instant Ink, son abonnement d’impression avec livraison des encres et toners à domicile. L’activité est en croissance de plus de 30% et devrait rapporter 500 millions de dollars sur l’exercice 2021.

HP Device as a Service (DaaS) a également progressé de 30% sur ce trimestre. Cette solution innovante englobe le matériel et la gestion des terminaux tout au long de leur cycle de vie. HP joue aussi la complémentarité entre ses offres. Il a lancé ce mois ci HP Work from Home, sa solution unifiée PC et impression pour le travail à la maison.

Dans le domaine de l’impression, HP poursuit sa diversification avec l’impression 3D et cible de nouveaux marchés comme le sport, la santé, l’emballage durable ou encore l’impression métal.

HP va se focaliser sur ces marchés porteurs et estime qu’en 2024 son marché total adressable (TAM) atteindra 560 milliards de dollars pour les systèmes personnels et 190 milliards de dollars pour l’impression.