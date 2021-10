Alors que le travail hybride devient la norme, HP fait évoluer son catalogue de solutions pour apporter une réponse plus adaptée aux besoins des entreprises et de leurs collaborateurs. « HP Work from Home » est une solution unifiée avec PC et imprimantes, qui regroupe à la fois le matériel, les services à distance et les consommables. L’offre est conçue pour que le service informatique puisse déployer et gérer le parc plus facilement et surtout pour que tout travailleur ait l’équipement et les fournitures requis là où il en a besoin.

Le service prévoit la livraison à domicile ou au bureau du PC (ordinateurs de bureau et portables) et du matériel d’impression. Il comprend pour ce dernier le réapprovisionnement automatique et proactif des consommables. La supervision et le diagnostique à distance des équipements repose sur HP Proactive Insights, avec un support garanti le jour ouvrable suivant. Des protections matérielles intégrées et des solutions de sécurité sont incluses en fonction des gammes choisies.

« HP Work from Home » a vocation à être enrichi par des services complémentaires. Le premier annoncé est HP Wolf Protect and Trace, un service de sécurité qui comprend notamment des fonctions de localisation, verrouillage et effacement des données pour les matériels perdus ou volés.

En outre, HP prévoit d’ajouter des fonctionnalités de gestion de la sécurité dans le cloud et de chemin d’impression sécurisé à sa nouvelle offre cet hiver afin de fournir aux administrateurs informatiques une visibilité accrue, tout en simplifiant la gestion des paramètres de sécurité essentiels pour les appareils distants.

« HP Work from Home » est disponible immédiatement aux États-Unis et sera lancé dans de nouveaux pays en 2021 et 2022. HP Wolf Protect and Trace sera distribué à partir de décembre en direct par HP et par son réseau de partenaires.