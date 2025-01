Le grossiste à valeur ajoutée lyonnais annonce le référencement de Dream on Technology, une jeune entreprise innovante française spécialisée dans la gestion de crise cyber, créée par deux vétérans de la cyber : Mikael Masson, cofondateur du fournisseur de services managés de sécurité de Cyberprotect, racheté par Adista en 2022, et Cédric Matharan, ex-directeur commercial en charge de la cyber chez Metsys, passé par McAfee et F-Secure.

Dream on Technology fournit une plate-forme SaaS qui gère les trois temps de la crise : avant, pendant et après. Avant la crise, la plateforme prend en charge la compilation des documents et des procédures, l’établissement des rôles dans la future gestion de la crise, et la mise à jour régulière pour que les procédures restent pertinentes dans la durée. Il est ainsi possible de déclencher des crises virtuelles pour entraîner les équipes.

Pendant la crise, la plateforme fournit des moyens de communication sécurisés et décorrélés du système d’information de l’entreprise aux gestionnaires de la crise, et déroule les procédures sur la base des scénarios préétablis. Enfin, une fois la crise passée, un débriefing automatique est effectué pour identifier les points d’amélioration.

Bien que Dream on Technology n’ait lancé ses opérations commerciales qu’au dernier trimestre et soit encore dépourvu de clients en production, Hermitage Solutions a estimé la solution suffisamment différenciante et prometteuse pour lui ouvrir son réseau de près de 700 partenaires et mettre à sa disposition sa force de frappe commerciale.

« On y croit beaucoup, déclare Frédéric Cluzeau, président d’Hermitage Solutions (photo). La plateforme Dream on Technology permet un traitement plus apaisé et plus efficace des crises cyber. Lorsque la crise survient, chacun sait ce qu’il a à faire y compris les intervenants extérieurs. Cela permet de décrisper la situation, et d’éviter d’aggraver la crise. »

Frédéric Cluzeau recommande au demeurant ses partenaires fournisseurs de services hébergés de s’en équiper pour eux-mêmes afin de garantir une gestion maîtrisée en cas de crise cyber chez un client mais également en cas de crise sur leur propre infrastructure. Le coût d’entrée de la solution est fixé à 6.000 € par an par site.