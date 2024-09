Le grossiste à valeur ajoutée Hermitage Solutions enrichit son catalogue en référençant la CoreSuite, la plateforme d’administration des environnements Microsoft 365 de l’Américain Coreview.

Ce dernier propose une surcouche d’administration qui permet aux entreprises et aux fournisseurs de services infogérés (MSP) d’optimiser la configuration et la gestion de leurs tenants Microsoft 365. « La configuration d’un tenant Microsoft 365 implique d’intervenir sur des milliers de paramètres via différents outils d’administration Microsoft, énonce Frédéric Cluzeau, président d’Hermitage Solutions (photo). CoreSuite va ainsi permettre aux administrateurs d’automatiser l’activation et la configuration de leurs tenants via la génération de configurations types applicables en un clic ».

La plateforme permet également d’administrer les tenants tout au long de leur cycle de vie : activation et désactivation d’utilisateurs, changements de politique de sécurité, gestion financière des licences, automatisation des workflows d’exploitation. CoreSuite va s’assurer que les tenants restent conformes dans la durée aux prérequis de production et de sécurité définis par l’administrateur.

Implanté en France depuis deux ans, Coreview adressait jusqu’à présent le marché en direct, ce qui lui a permis de signer quelques belles références telles que l’URSSAF, LVMH, le Groupe Colas… Le virage vers l’indirect s’est imposé pour accélérer sa croissance sur les entreprises et surtout sur le marché des MSP, sur lequel l’entreprise s’est lancé fin 2023.

Hermitage Solutions a signé ses premières transactions Coreview au cours du mois d’août. Ce partenariat lui permet d’élargir la panoplie des solutions qu’il propose à sa clientèle de MSP en ajoutant l’administration des environnements Microsoft 365 à la sauvegarde et à la sécurité. L’éditeur sera présent sur son stand IT Partners en février prochain

Avec une croissance de ses offres MSP supérieure à 20%, la part des MSP continue de progresser fortement dans son mix d’activité et pourrait atteindre 25% de ses revenus d’ici à la fin de l’année.