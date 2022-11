Le VAD lyonnais annonce l’entrée de deux nouvelles marques à son catalogue : JumpCloud et Accedian. La première est une jeune entreprise étasunienne à l’origine d’une solution d’annuaire d’entreprise. La seconde est canadienne et vient de sortir une solution de détection et de réponse réseau (NDR) baptisée Skylight Interceptor.

La plateforme JumpCloud se distingue par son ouverture : elle gère les identités et les politiques de sécurité associées pour les ressources informatiques sur site – en environnement Windows, Mac, Linux, iOS et bientôt Androïd – mais aussi dans le Cloud. Autre atout de la plateforme, elle incorpore un certain nombre d’outils – authentification multifacteurs, chiffrement des terminaux, gestion des patchs, etc. – permettant de garantir un bon niveau de sécurité.

Mais pour Hermitage, l’argument décisif a été la mise à disposition cette année d’une déclinaison de la plateforme JumpCloud pour les fournisseurs de services infogérés (MSP) via un portail multi-tenant. En effet, les services infogérés se sont imposés comme un axe de développement majeur pour le VAD ces dernières années, comme l’explique son co-fondateur Frédéric Cluzeau. Il propose déjà une large gamme de solutions sur ce modèle (en partenariat avec Acronis, Datto, Keeper Security, Eset, Sophos, Lucy Security…) et dénombre une centaine de clients qui l’ont adopté (sur les 500 de son portefeuille). L’offre de JumpCloud va permettre d’apporter la brique identité qui manquait encore dans sa gamme.

À noter que JumpCloud est très bien financé (400 M$ de fonds levés) ce qui lui a permis d’amorcer le recrutement à partir de 2021 d’une équipe d’une quinzaine de personnes basée à Londres pour assurer le développement commercial de l’Europe. Plusieurs Français ont rejoint cette équipe, dont Thibaut Mallet, qui en est le directeur des ventes channel Europe du Sud. La marque participera pour la première fois à l’IT Partners 2023, programmé les 15 et 16 mars prochain

Accedian est une société plus ancienne (créée en 2005) positionnée historiquement sur la performance réseau pour le marché des opérateurs télécom. En 2018, elle a racheté le Français Performance Vision, exerçant le même métier mais sur le marché entreprises.

C’est sur la base de cette même plateforme technologique que l’éditeur a sorti à la mi-2022 son offre NDR. Une offre qui là encore vient combler une lacune dans le portfolio d’Hermitage. L’historique d’Accedian en France, qui y compte une quarantaine de salariés, et surtout de nombreuses références clients (et même quelques partenaires servis en direct), a été déterminant dans le référencement de l’éditeur par Hermitage, souligne Frédéric Cluzeau.

Pour Accedian, la sortie de son offre NDR coïncide avec la décision de faire de l’indirect son modèle de commercialisation privilégié.

Un premier webinaire conjoint s’est tenu ce jour qui a rassemblé une vingtaine de clients et prospects. La marque sera également présente au prochain FIC (en avril).