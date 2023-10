Le VAD lyonnais annonce la signature de trois nouvelles marques : Serenicity, Swimlane et Virtuozzo. La première est une jeune entreprise française de cybersécurité créée il y a trois ans qui s’est spécialisée dans la fourniture d’appliances de protection de type pot de miel qui détectent et neutralisent les flux toxiques pénétrant sur le réseau.

Complémentaire des pares-feux et des solutions de sécurisation périmétrique traditionnelles, sa technologie est reconnue par la Police judiciaire et la Gendarmerie avec lesquelles elle a signé des conventions de partenariat. À l’intention des fournisseurs de services infogérés, Serenicity fournit également une console multilocataire qui donne une vision globale de leur parc client.

Swimlane est un outil étasunien d’orchestration et réponse aux incidents de sécurité (SOAR pour Security Orchestration, Automation and Response). Positionné sur le même marché que des acteurs tels que Palo Alto ou Splunk, Swimlane a vocation à automatiser en partie les tâches des analystes cyber en collectant les informations issues des différents outils de remontée d’alertes et en les mettant en perspectives sur la base les informations des outils de veille cyber.

L’offre de Swimlane s’adresse aux clients qui ont déjà un SOC ou aux fournisseurs de services de sécurité infogérés qui exploitent des SOC externalisés. Un marché en forte expansion, de plus en plus de clients ayant recours à un SOC externalisé, commente Frédéric Cluzeau, le co-fondateur d’Hermitage Solutions (photo). Une augmentation de la demande qui contribue à amplifier la pénurie de compétences et par là à accroître l’intérêt pour les outils d’automatisation de type SOAR.

Enfin, Virtuozzo est une plateforme d’orchestration cloud pour les fournisseurs de services d’infrastructure qui leur permet de construire leur catalogue de services cloud packagés avec un bon niveau de fiabilité, avec une tarification attractive et tout en répondant à leurs enjeux de souveraineté, estime Frédéric Cluzeau. Créé en 2015, Virtuozzo n’était pas représenté en France jusqu’à présent, l’éditeur estimant que le marché français manquait encore de maturité.

Toutes ces marques ont été signées peu avant l’été.

Parallèlement à ces entrées, Hermitage Solutions a déplorer la sortie d’Accedian de son catalogue. Éditeur d’une plateforme NDR (Network Detection & Response ou détection et réponse réseau), Accedian y avait fait son entrée en 2022. La marque vient d’être rachetée par Cisco, et sera donc commercialisée par le channel Cisco dorénavant.