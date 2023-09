Le VAD lyonnais annonce l’ajout à son catalogue des outils cyber de l’éditeur stéphanois Serenicity. Sa solution Detoxio, lancée en 2018, permet d’analyser les flux du réseau et de bloquer les flux toxiques entrants et sortants. Elle est proposée sous forme physique (appliance) ou virtuelle (VM). La supervision est assurée depuis la console Control, qui apporte une compréhension simplifiée des menaces, sous forme de tableaux visuels et d’une « cybermétéo ».

Serenicity met en avant le caractère souverain de son offre avec des solutions conçues, développées et hébergées en France. Son outil d’analyse respecte les recommandations de l’ANSI et ses technologies sont reconnues par les autorités, notamment grâce à la signature d’une convention avec le Commandement Cyber de la Gendarmerie en 2022.

“Le positionnement marché de Serenicity permet de cyberprotéger les TPE, PME, les ETI, les collectivités, organismes de santé mais aussi les grands donneurs d’ordres en quête de solutions souveraines pouvant être déployées aussi bien sur le territoire national qu’à l’international », fait valoir son PDG Fabrice Koszyk.

“Nous sommes heureux de cette collaboration, et de pouvoir proposer cette offre prometteuse, qui répond parfaitement à l’enjeu de démarche numérique responsable des entreprises. Serenicity permet aux organisations de toutes tailles de prendre en main leur réseau avec la possibilité de voir et comprendre les flux de leur réseau », déclare Frédéric Cluzeau, président d’Hermitage Solutions.

Le VAD voit aussi un atout dans la console Control, qui permet de centraliser et de superviser l’ensemble du parc déployé et de s’intégrer aux solutions logicielles type MSP. Hermitage Solutions et Serenicity proposeront un premier webinaire conjoint le mardi 19 septembre pour présenter la solution au réseau de 700 partenaires revendeurs et intégrateurs.