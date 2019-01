Sigfox serait-il en difficulté outre-Atlantique ? Selon le site d’informations télécoms US LightReading, qui dit s’appuyer sur des sources dignes de foi, le président de la filiale américaine de l’opérateur IoT français, Christian Olivier (photo), vient d’être remercié un an à peine après avoir pris ses fonctions. D’après nos confrères, ce départ intervient après la fermeture des bureaux de Boston et de San Francisco dont les employés restants ont été transférés dans des sites de co-working situés dans ces deux villes. Sigfox ne disposerait ainsi plus que d’une seule installation américaine à Dallas et aurait confié à son vice-président pour l’Amérique du Sud, Carlos Beato, la responsabilité temporaire des activités US.

Christian Olivier ne serait pas le seul dirigeant de la filiale à avoir quitté ses fonctions. Après trois ans passés dans la société, le directeur des ventes, Sean Horan, a quitté Sigfox ce mois-ci pour rejoindre le fournisseur de solutions de connectivité IoT IoT OptConnect. Dans un message adressé à nos confrères, il a expliqué qu’il avait quitté Sigfox « en bons termes » et qu’il avait passé de bons moments au sein de la société.

Il s’agit d’un véritable exode de cadres supérieurs de Sigfox constate LightReading qui cite les départs du directeur financier, Olivier Martineau, désormais chez Naïo Technologies, du directeur technique, Raoul Mallart, qui aurait quitté l’entreprise fin décembre, et du vice-président Europe, Vincent Sabot, qui a pris la tête de Lacroix City, la filiale du groupe Lacroix dédiée aux villes intelligentes.