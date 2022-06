3CX, concepteur d’une solution de communication d’entreprise primée, et Snom Technology, l’un des leaders de fabricants de téléphones IP pour les professionnels, ont conclu un partenariat technologique stratégique il y a plus de dix ans : Les produits des deux sociétés ont toujours été basés sur la norme SIP et affichent un positionnement singulier depuis la signature de leur accord. Tous deux sont dotés d’un large éventail de fonctions et dépassent les capacités des systèmes téléphoniques classiques et des téléphones professionnels conventionnels dans leurs diverses utilisations. Autre point commun : l’objectif des deux entreprises est de garantir un niveau d’interopérabilité très élevé et sans obstacle entre les produits proposés. Cela s’accompagne d’une coopération étroite dans le domaine de l’intégration des logiciels.

Aujourd’hui, les téléphones et les systèmes UCC sont parfaitement intégrés : À cette fin, le département Recherche et Développement de Snom s’assure que les téléphones Snom supportent toutes les nouvelles versions et fonctionnalités de la solution 3CX UCC. En outre, 3CX garantit que les nouvelles fonctionnalités introduites sur les téléphones Snom peuvent être utilisées avec la solution 3CX. Les deux entreprises travaillent également en étroite collaboration dans le domaine du support client.

Des milliers de postes de travail en Europe sont équipés de la technologie de télécommunication 3CX et Snom, et cette tendance devrait se poursuivre : De nombreux témoignages communs confirment que les clients qui mettent en place des infrastructures UCC avec les produits des deux sociétés bénéficient d’une solution performante, très professionnelle et conviviale.

Le partenariat technologique s’est également transformé en un partenariat stratégique : Les deux fabricants travaillent de concert pour proposer des arguments de vente innovants qui fournissent également aux partenaires et aux revendeurs des arguments convaincants en faveur d’une infrastructure UCC composée de produits 3CX et Snom. Cela vient s’ajouter aux avantages habituels des solutions et des dispositifs finaux basés sur le protocole SIP par rapport aux systèmes conventionnels et propriétaires. Les deux entreprises ont également poursuivi une stratégie de marketing à deux niveaux. Cela signifie que les distributeurs et les partenaires européens bénéficient d’un soutien continu en matière de formation et d’information sur les innovations proposées.

« 3CX s’appuie sur des années d’expertise et constitue l’un des meilleurs logiciels du marché. L’innovation est au cœur de nos activités, ce qui est évident avec 3CX StartUP, notre dernier produit « cloud-native ». Notre partenariat avec Snom, dès les premières années, a permis aux partenaires et aux clients de 3CX de s’appuyer sur des dispositifs fiables et de haute qualité » , déclare Natassia Allery, directrice des ventes mondiales chez 3CX.

« L’intégration étroite de notre gamme de téléphones IP avec la solution 3CX a permis le développement d’infrastructures UCC puissantes et multifonctionnelles, particulièrement précieuses pour les entreprises, surtout à une époque où les espaces de travail communs sont en profonde mutation », déclare Michael Hengl, Channel Director Strategic Alliances chez Snom Technology.