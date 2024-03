Encore une opération de croissance externe pour l’éditeur-intégrateur vauclusien spécialisé dans les métiers des parfums, des cosmétiques et des arômes. LSI Groupe (ex-LSI Sud Informatique) vient de mener à son terme l’acquisition d’Actisoft, une société lyonnaise de 10 personnes, réalisant plus de 2 M€ de chiffre d’affaires annuel, experte du logiciel de gestion intégré FRP 1000 de Sage.

Cette opération, financée sur fonds propres et par dette bancaire, lui permet de compléter son offre d’ERP et de porter son chiffre d’affaires à 12 M€ avec un effectif de 70 personnes réparti sur 6 sites.

C’est la quatrième opération de croissance externe du groupe en six ans. En 2018, LSI avait en effet repris Quadri-Concept, une société implantée à la Seyne-sur-mer (Var) positionnée sur la vente et l’intégration de solutions d’infrastructures, cloud, réseaux et cybersécurité.

En 2020, il avait repris Kailao, une activité Sage X3 en région parisienne, rebaptisée depuis Integrasoft. Un métier que LSI connaissait bien pour l’avoir longtemps exercé avant de céder le contrôle de son activité Sage X3 historique au groupe SRA en 2015.

En 2021, souhaitant proposer une offre ERP adaptée à ses clients de plus petite taille, LSI Groupe avait jeté son dévolu sur l’intégrateur Divalto Progiteam, installé à Tourcoing (Nord).

Deux activités qui ont depuis fortement progressé, portées par les investissements commerciaux du groupe et le renforcement des équipes de production. Fort d’une équipe passée de cinq à quinze personnes, Integrasoft a quasiment triplé son volume d’activité en trois ans et Progiteam a doublé le sien en deux ans.

Une politique de croissance externe qu’Alexandre Avila, président du groupe (photo), entend poursuivre à court terme. Son objectif affiché étant d’atteindre 20 M€ de chiffre d’affaires à l’horizon 2027.