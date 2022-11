Sage vient de publier les résultats de son exercice 2022 clos le 30 septembre dernier. Si l’éditeur britannique affiche une croissance organique de 6% de ses revenus à 1.924 millions de livres sterling (soit au taux de 1,14 € par livre, 2,2 milliards d’euros) à l’échelle mondiale, son chiffre d’affaires est resté stable en France à 273 millions de livres sterling (312 M€).

Sage insiste sur le fait que ses revenus récurrents sont en croissance de 9% à 1.824 millions de livres sterling (2.088 M€) à l’échelle mondiale. Des revenus récurrents tirés par l’augmentation de 24% des revenus de sa solution native cloud Sage Business Cloud, qui ont atteint 1.261 millions de livres sterling (1.443 M€).

En France, ses revenus récurrents ont augmenté de 4 % à 258 M£ (295 M€), témoignant d’une « solide performance dans le cloud connecté, soutenue par la croissance des solutions natives cloud », souligne Sage dans son communiqué financier.

Les autres revenus ont diminué de 30% à 100 millions de livres sterling (114,5 M€), conformément à sa stratégie visant à abandonner les ventes de licences et les services professionnels (implémentations).

Le résultat opérationnel organique du groupe a augmenté de 8% à 383 M£ (438 M€), soit une marge opérationnelle de 19,9 %, mais le résultat d’exploitation est en recul de 2% à 373 M£ (427 M€).

Sage s’est concentré sur cinq priorités stratégiques au cours de l’exercice :

1) la mise à l’échelle de Sage Intacct, son ERP cloud issu du rachat de l’éditeur étasunien Intacct en 2017. Sage a investi dans les ventes et la distribution tout en continuant d’enrichir la solution avec de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services. Une politique qui s’est traduite en France par le lancement au printemps dernier d’une déclinaison verticale d’Intacct pour les entreprises du secteur industriel : Sage Intacct Manufacturing.

2) Le développement du segment intermédiaire avec des produits allant au-delà de la comptabilité de base.

3) La poursuite de la croissance sur les petites entreprises.

4) Le renforcement de son canal digital. Sage a étendu la disponibilité de Sage Business Cloud, notamment avec le lancement le mois dernier de Sage Active en France et le lancement imminent de la première version non anglophone de Sage Intacct.

5) L’innovation et la disruption. Au cours de l’année, Sage a élargi son partenariat avec Microsoft, en intégrant Teams avec Sage Intacct et Sage People pour simplifier les workflows d’approbation et de collaboration, et en rendant Sage Intacct et Sage Active disponibles sur Microsoft Azure.

Pour l’exercice 2023, Sage prévoit que la croissance des revenus récurrents sera supérieure à celle de l’année dernière, tirée par Sage Business Cloud. Les marges d’exploitation devraient augmenter.