Le spécialiste new-yorkais des plateformes d’observabilité open source annonce avoir finalisé une transaction primaire et secondaire de 270 M$. Ce nouveau financement est une extension de son tour de table de série D de 240 M$, bouclé en avril 2022. Il a été mené par l’investisseur existant Lightspeed Venture Partners, avec la participation de tous les investisseurs existants, notamment GIC, Sequoia Capital, Coatue et JP Morgan. Le fonds de croissance indépendant d’Alphabet, CapitalG, a également rejoint l’entreprise en tant que nouvel investisseur. Ce financement complémentaire porte la valorisation de l’entreprise à plus de 6 Md$.

La société a l’intention d’utiliser ces fonds pour accélérer le développement de ses produits. Son portefeuille propose des métriques évolutives (Grafana Mimir), des journaux (Grafana Loki) et des traces (Grafana Tempo). Son offre Grafana Cloud, entièrement gérée, aide les organisations à mettre en place l’observabilité avec des solutions pour Kubernetes et la surveillance de l’infrastructure, la gestion des réponses aux incidents, les tests de charge et l’observabilité des applications. L’entreprise se dit prête également à saisir les opportunités de croissance externe.

Grafana Labs renvendique plus de 5.000 entreprises clientes, parmi lesquelles Citigroup, Salesforce, Dell Technologies, ASOS et Microsoft. L’entreprise annonce avoir franchi cette année la barre des 250 M$ de revenus récurrents annualisés (ARR). L’entreprise a aussi été nommée ce mois-ci leader du Magic Quadrant du Gartner pour les plateformes d’observabilité. Parmi les 7 leaders, elle apparait en quatrième position derrière Dynatrace, Datadog et New Relic mais devant Splunk, rachetée par Cisco.