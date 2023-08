Après de premières négociations infructueuses en mai, le spécialiste de l’observabilité New Relic a finalement accepté une nouvelle offre à 87$ par action des fonds de capital investissement Francisco Partners et TPG. La transaction, entièrement en espèces, valorise New Relic 6,5 Md$, ce qui en fait l’une des plus importantes transactions de capital-investissement de l’année. Elle se fait avec une prime d’achat de 30% sur le cours moyen des 12 derniers mois.

« Une fois la transaction finalisée, New Relic deviendra une société privée dotée d’une flexibilité accrue pour continuer à investir dans sa principale plateforme d’observabilité et à répondre aux besoins de données et d’efficacité de ses clients », a commenté l’entreprise dans un communiqué.

Selon Reuters, qui avait couvert les premières négociations, l’offre se fait à un prix inférieur de 3$ aux 90$ proposés en mai, un geste consenti par New Relic en raison de la détérioration de ses perspectives commerciales. L’accord a aussi été facilité par le fait que Lew Cirne, le fondateur de New Relic, qui détient 10,3% de l’entreprise, a accepté d’investir 40% de sa participation, réduisant ainsi l’effort de financement des fonds.

Simultanément à l’annonce de l’accord, New Relic a publié ses résultats du premier trimestre 2024. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 242 M€, en hausse de 12% sur un an, alors qu’il avait progressé de 18% sur l’exercice 2023. L’entreprise vise désormais une croissance entre 10% et 11% pour l’exercice 2024 avec un chiffre d’affaires d’environ 1 Md$.

New Relic a aussi réduit ses pertes sur le premier trimestre à 33 M$ contre 55 M$ un an plus tôt. Une amélioration qui résulte du succès du passage à un modèle à la consommation, avec des revenus de 213 M$ qui progressent de 39% sur un an. L’entreprise, qui cumule un déficit supérieur à 1 Md$, avait annoncé en juin licencier 10% de son effectif, son troisième plan de suppression en 3 ans, pour continuer de réduire ses coûts.

« New Relic a réalisé des progrès significatifs dans la transition de son activité de consommation et, avec Francisco Partners et TPG, nous aurons les ressources et la flexibilité nécessaires non seulement pour achever le dernier chapitre de cette transition, mais accélérer également notre stratégie et fournir aux clients une pratique normalisée axée sur les données dont toute entreprise peut bénéficier », a commenté dans le communiqué Bill Staples, le PDG de New Relic.

« Alors que la technologie continue de devenir plus riche en fonctionnalités et compatible avec l’IA, le besoin de visibilité ne fait qu’augmenter », a pousuivi Nehal Raj, co-gérant de TPG Capital. « New Relic est un pionnier sur le marché de l’observabilité, offrant aux développeurs et aux ingénieurs une plate-forme unifiée pour surveiller et gérer de manière proactive les applications critiques. »

La finalisation de l’accord est prévue pour la fin 2023 ou début 2024 mais New Relic dispose d’une période de « go-shop » de 45 jours qui lui donne le droit d’étudier de nouvelles offres à des conditions supérieures.