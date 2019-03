Google annonce le lancement de Storage Growth Plan for Google Cloud Storage, un plan de stockage à prix fixe annuel. « Il est facile de stocker et d’utiliser les données dans Cloud Storage, mais elles sont toujours créées à un rythme stupéfiant et imprévisible. Et l’imprévisibilité de la création signifie l’imprévisibilité des coûts. Nous avons développé le plan de croissance du stockage pour aider les entreprises clientes à gérer les coûts de stockage et à respecter l’anticipation et la prévisibilité souvent demandées aux organisations informatiques », explique la firme de Mountain View sur son blog consacré à Google Cloud.

Pour pouvoir bénéficier du plan, le client s’engage à verser un prix fixe d’au moins 10.000 dollars pendant 12 mois pour l’utilisation du stockage dans le cloud, sans coût supplémentaire. Après 12 mois, Google calcule le coûts de stockage réel. Rien n’est facturé en plus si le volume du stockage ne dépasse pas 30% de l’utilisation prévue. S’i le volume est supérieur à 30%, le client rembourse la différence au cours des 12 mois de son nouvel engagement. S’il souhaite quitter le plan, il rembourse l’excédent.

Google a par ailleurs ajouté une géo-redondance à son stockage Coldline dans les emplacements régionaux. Cela signifie que les données hébergées dans Coldline – le niveau d’accès le plus bas du stockage cloud – sont protégées contre les défaillances régionales grâce à une copie des données hébergées dans une autre région et à une distance d’au moins 150 km. Ce progrès s’accompagne d’une baisse des prix de 42%. Le coût est désormais de 0,004 dollars le Go, un prix identique à celui pratiqué par AWS pour son offre Amazon S3 Glacier. On voit directement qui est dans le collimateur de Google.