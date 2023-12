Après une baisse ayant largement dépassé ses prévisions en 2023, Gartner s’attend à net rebond des revenus mondiaux des semi-conducteurs. Ils devraient progresser de 16,8% pour atteindre 624 milliards de dollars en 2024.

« Nous sommes fin 2023 et la forte demande de puces pour prendre en charge les charges de travail d’intelligence artificielle (IA), telles que les unités de traitement graphique (GPU), ne suffira pas à sauver l’industrie des semi-conducteurs d’un déclin à deux chiffres en 2023 », souligne dans un communiqué Alan Priestley, analyste chez Gartner. « La baisse de la demande des clients de smartphones et de PC, associée à la faiblesse des dépenses dans les centres de données/hyperscalers, influencent la baisse des revenus cette année. »

Le marché devrait ainsi baisser de 10,9% en 2023 et atteindre 534 milliards de dollars, alors que Gartner tablait il y a un an sur une baisse de 3,6%. L’embellie en 2024 va bénéficier à l’ensemble des types de puces mais va être tirée par les revenus de la mémoire qui vont bondir de 66,3% après avoir chuté de 38,8% en 2023.

Les surcapacités et la faiblesse de la demande ont fait baisser les prix et les revenus du flash Nand à 35,4 milliards de dollars en 2023. Gartner prévoit que les prix toucheront un point bas d’ici un à deux trimestres, suivi d’une forte reprise et d’une progression de 49,6% des ventes à 53 milliards de dollars. La hausse sera encore plus élevée pour les revenus des mémoires DRAM qui augmenteront de 88 % pour atteindre 87,4 milliards de dollars.

La demande en puces pour l’IA sera enfin un nouveau moteur du marché. Les analystes de Gartner s’attendent à ce que les centres de données déploient d’ici 2027 20% de nouveaux serveurs incluant des accélérateurs de charge de travail.