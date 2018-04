Tiré par la forte croissance du marché des mémoires, les revenus provenant des semi-conducteurs ont atteint 420,4milliards de dollars en 2017, soit une croissance de 21,6% comparé aux 345,9 milliards de dollars générés en 2016 révèle Gartner. « En 2017 on a assisté à deux tournants importants dans l’industrie des semi-conducteurs : le chiffre d’affaire généré a dépassé les 400 milliards de dollars et Intel, qui occupait la première place depuis 25 ans, a été poussé à la deuxième place par Samsung Electronics », commente dans un communiqué Goerge Brocklehurst, directeur de recherche au cabinet d’analyse. « Ces deux tournants sont dus à la croissance rapide observée sur le marché des mémoires alors que l’offre insuffisante a conduit à une augmentation des prix des DRAM et des NAND Flash. »

Le marché des mémoires a en effet bondi de 50 milliards de dollars l’an dernier pour atteindre 130 milliards de dollars, soit une augmentation de 61,8% par rapport à 2016. A lui seul, le chiffre d’affaires des mémoires enregistré par Samsung a grimpé de 20 milliards de dollars en 2017 par rapport à 2016, projetant le fabricant coréen à la première place du Top 5. Ce leadership n’est que provisoire prévient cependant Gartner qui table sur un retour à la normale lorsque le marché des mémoires connaîtra un ralentissement, probablement au début de 2019.

Le boom du segment des mémoires a éclipsé la croissance observée dans d’autres secteurs. Ainsi les semi-conducteurs sans mémoires ont généré 290 milliards de dollars l’an dernier, soit 24,8 milliards de plus qu’en 2016 et une croissance de 9,3%. Bon nombre de fournisseurs de grande envergure du Top 25 des fabricants de semi-conducteurs tels que Texas Instruments, STMicroelectronics ou Infineon enregistrent une forte croissance grâce à deux marchés clés, l’industrie et l’automobile, (qui affichent une progression à deux chiffres), tout en étant portés par la croissance généralisée sur la plupart des autres marchés finaux. Les revenus combinés de ces 25 fabricants ont grimpé de 30,6% et pesaient l’an dernier 58% d’un marché total en hausse de 11,0.

Gartner constate par ailleurs un ralentissement des fusions-acquisitions. Il est vrai que ces dernières deviennent de plus en plus complexes et difficiles à conclure, comme le démontrent les rachats de Broadcom par Avago pour 37 milliards de dollars en 2016, et celui toujours en cours de NXP Semiconductors par Qualcomm pour 44 milliards de dollars.

Table 1. Top 10 Semiconductor Vendors by Revenue, Worldwide, 2017 (Millions of US Dollars)

2017 Rank 2016 Rank Vendor 2017 Revenue 2017 Market Share (%) 2016 Revenue 2016-2017 Growth (%) 1 2 Samsung Electronics 59,875 14.2 40,104 49.3 2 1 Intel 58,725 14.0 54,091 8.6 3 4 SK hynix 26,370 6.3 14,681 79.6 4 5 Micron Technology 22,895 5.4 13,381 71.1 5 3 Qualcomm 16,099 3.8 15,415 4.4 6 6 Broadcom 15,405 3.7 13,223 16.4 7 7 Texas Instruments 13,506 3.2 11,899 13.5 8 8 Toshiba 12,408 3.0 9,918 25.1 9 17 Western Digital 9,159 2.2 4,170 119.6 10 9 NXP 8,750 2.1 9,314 -6.1 Others 177,201 42.2 159,655 11.0 Total Market 420,393 100.0 345,851 21.6

Source: Gartner (April 2018)