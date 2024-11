Gartner se montre très optimiste sur l’évolution des dépenses informatiques en Europe en 2025. « Aidé par l’intérêt croissant pour les solutions d’IA générative (GenAI), les DSI européens feront entrer leurs budgets informatiques dans une ère de forte croissance et d’innovation », estime le cabinet d’études. Les dépenses informatiques devraient ainsi passer de 1.180 Md$ fin 2024 à 1.2810 Md$ fin 2025, soit une hausse de 8,7%, la plus haute enregistrée depuis 2021.

Les dépenses pour les infrastructures d’IA sont actuellement l’un des principaux moteur de la croissance. Les dépenses en systèmes de centres de données, en forte hausse en 2024 (+11,1%), ralentiront un peu en 2025 (+8,7%). Il en va de même pour les investissements en serveurs IA dont la croissance ralentira de 25% à 11%.

Gartner s’attend par ailleurs à ce que les entreprises revoient leurs choix d’investissement. « Le succès limité de nombreux pilotes et PoC réalisés en 2024 poussera les organisations européennes à passer de la construction de leurs propres solutions GenAI à l’implémentation de solutions partenaires en 2025 », explique John-David Lovelock, analyste chez Gartner. Un mouvement qui va bénéficier aux services informatiques liés à l’IA qui passeront de 78 Md$ en 2024 à 94 Md$ en 2025 (+20,5%).

Par segments, le gros des dépenses (489 Md$) ira aux services IT qui progresseront l’an prochain de 9,2%. L’autre grand poste de dépenses sera celui des services de communications (302 Md$) qui progressera plus modestement de 3,6%. La progression la plus forte est enregistrée par le logiciel qui atteindra l’année prochaine 288 Md$, en croissance de 13,2%. Les appareils renouent avec une croissance honorable de 9,3%.