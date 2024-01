Les dépenses informatiques mondiales devraient approcher cette année un chiffre tout rond de 5 000 milliards de dollars, selon les dernières prévisions de Gartner. Les analystes du cabinet ont toutefois rogné leur prévision de plus de 70 milliards de dollars et tablent désormais sur une croissance d’une année sur l’autre de 6,8%, contre 8% lors de leur dernier rapport en octobre dernier. Cela marquera un net regain par rapport à la croissance de 3,3% des dépenses enregistrée en 2023 mais des tendances émergentes comme l’IA générative ne seront pas un moteur suffisant pour se rapprocher d’une croissance à deux chiffres.

« 2024 sera l’année où les organisations investiront réellement dans la planification de l’utilisation de GenAI, mais les dépenses informatiques seront dictées par des forces plus traditionnelles, telles que la rentabilité, la main-d’œuvre, et entraînées vers le bas par une vague continue de lassitude face au changement », commente dans un communiqué John-David Lovelock, analyste et vice-président de Gartner.

Autre changement notable, les services informatiques deviendront pour la première fois cette année le premier poste de dépenses avec 1500 milliards de dollars attendus. Leur croissance continue d’accélérer avec 8,7% attendus cette année contre 5,8% en 2023, ce qui leur permet de dépasser les services de communication. Longtemps en première ligne, ces derniers n’enregistreront que 2,3% de croissance cette année après 1,5% l’an dernier. Gartner explique cette montée en puissance des services informatiques par les investissements continus dans les projets d’efficacité organisationnelle et d’optimisation, alors que les services de communication ont atteint un plateau dix ans plus tôt.

La palme de la croissance revient toutefois au logiciel avec 12,7% attendus et plus de 1000 milliards de dollars de dépenses. Le marché des appareils commencera lui à rebondir avec 732 milliards de dollars de dépenses et une croissance de 4,6%, après sa chute de -8,7% en 2023. Enfin les systèmes de centres de données seront le troisième segment le plus dynamique, avec une croissance des dépenses de 7,5% à 261 milliards de dollars.

Malgré ces perspectives plutôt encourageantes, les acteurs du marché devront composer avec des DSI que Gartner décrit comme plus « hésitant à signer de nouveaux contrats, à s’engager dans des initiatives à long terme ou à embaucher de nouveaux partenaires technologiques » et « exigeant des niveaux plus élevés d’atténuation des risques et une plus grande certitude des résultats ».