Fujitsu va licencier l’ensemble de ses effectifs dans la plupart des pays d’Europe orientale et certains pays du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Asie et d’Europe occidentale, soit en tout 1.100 personnes révèle The Register. Sont concernés : l’Algérie, la Bulgarie, la République tchèque, l’Égypte, la Grèce, la Hongrie, l’Inde, Israël, l’Italie, le Kazakhstan, le Maroc, le Qatar, l’Arabie Saoudite, la Serbie, la Slovaquie, l’Afrique du Sud, la Turquie, les Émirats arabes unis et l’Ouzbékistan.

Le constructeur japonais va y confier la distribution de ses produits à des revendeurs afin de réduire les coûts. Cette décision fait suite à un « examen approfondi » de la région EMEIA, a indiqué le groupe à nos confrères. Fujitsu gardera ses filiales dans 16 pays européens générant une proportion relativement élevée de chiffre d’affaires via les services, parmi lesquels la France, l’Espagne, les pays du Benelux, la Suède ou encore le Royaume-Uni.

« En entamant cette nouvelle étape afin d’améliorer notre modèle opérationnel, Fujitsu porte une plus grande attention aux pays de la région EMEIA que nous avons identifiés comme étant essentiels à notre ambition de devenir une société davantage axée sur les services », a fait savoir dans un communiqué le président et CEO de Fujitsu EMEA, Duncan Tait. « L’évolution de notre modèle commercial garantit que nous pourrons continuer à servir au mieux nos clients, où qu’ils opèrent. Les changements opérationnels que nous apportons nous aideront à réduire les coûts de structure et à sécuriser un avenir dans lequel l’offre de Fujitsu restera pertinente pour nos clients, apportera de la valeur à nos actionnaires et à nos employés à long terme. »

Le channel représente aujourd’hui 80% des ventes dans la région indique The Register. Ce dernier révèle par ailleurs que le fabricant prévoit de supprimer au Royaume-Uni jusqu’à 350 emplois dans les secteurs de la finance, des ressources humaines, des lignes de produit, des solutions de technologie numérique et des opérations commerciales.

Au cours des neuf premiers mois de l’exercice financier en cours, Fujitsu a enregistré un chiffre d’affaires de 2,812 billions de yens (22,3 milliards d’euros), en baisse de près de 4%. Le bénéfice pour la période a reculé de 7,2% à 51,4 milliards de yens (407 millions d’euros), principalement en raison de « dépenses de transformation » du modèle commercial. Pour l’ensemble de l’exercice, l’entreprise nippone s’attend à une baisse de 4,8% de son chiffre d’affaires à 3,9 billions de yens (30,9 milliards d’euros), ainsi qu’à une chute de 35% de son bénéfice à 110 milliards de yens (870 millions d’euros).