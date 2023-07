Frédérique Liaigre occupe à présent le poste de directrice générale Benelux et Europe du Sud chez Verizon Business. Ses missions couvrent désormais la supervision des activités du groupe aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg en plus de celles dont elle avait la responsabilité depuis six ans en France, en Italie et en Espagne.

« Je suis à la fois fière et ravie d’être nommée directrice générale de la région Benelux. Il faut savoir que je me sens comme chez moi en Belgique et aux Pays-Bas car j’y ai vécu et travaillé par le passé. J’ai hâte de retrouver mes contacts sur place pour accélérer le développement à l’échelle locale de Verizon », déclare Frédérique Liaigre, dans un communiqué.

Auparavant, en 30 ans de carrière, Frédérique Liaigre a travaillé pour ADP (entre 2015 et 2017), chez SFR durant 15 ans, ainsi que chez Vodafone au Royaume Uni au début des années 2000. Son expérience professionnelle en Belgique et en Hollande date des années 90 chez Orange et AirTouch.