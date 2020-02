Après Apple, c’est au tour de Foxconn de lancer un avertissement sur ses résultats 2019. Le géant taïwanais de la sous-traitance – fournisseur majeur de composants pour la firme à la pomme – prévoit à son tour une baisse de ses revenus liée au coronavirus. Il ne précise pas l’étendue de cette baisse mais indique que l’épidémie impactera l’ensemble de l’exercice dont les résultats seront annoncés le mois prochain.

Il n’y a là rien d’étonnant puisque les usines de Foxconn, majoritairement situées en Chine continentale, sont restées fermées au-delà du nouvel an chinois à cause de l’épidémie. Par ailleurs de nombreux travailleurs ne peuvent reprendre le travail à cause des restrictions imposées sur les déplacements et les mises en quarantaine qui entravent également le transport des marchandises.

Le groupe espère retrouver d’ici la fin du mois en Chine un niveau de production correspondant à la moitié du niveau habituel. Pour atteindre cet objectif, il propose notamment une prime de 746 dollars à toute personne souhaitant travailler immédiatement dans l’usine de Zhengzhou (spécialisée dans la fabrication des iPhone) désormais rouverte. Les habitants des zones les plus touchées sont bien entendu exclus de ce dispositif. Les autres devront fournir un certificat sanitaire confirmant l’absence d’infection. Pour diminuer l’impact de l’épidémie sur sa production et ses revenus, Foxconn a augmenté l’activité de ses usines situées au Vietnam, en Inde et au Mexique qui tournent désormais à plein régime.

La maison de courtage taïwanaise KGI estime de son côté que les usines chinoises du fabricant ne retrouveront que 30 à 40% de leur capacité normale d’ici fin février et s’attend à une chute de 46% des revenus du trimestre en cours, rapporte Reuters. Avant cela les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires de 11,9 milliards de dollars sur l’année.