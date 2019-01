Les ventes de serveurs dans la région EMEA ont grimpé de 24,5% en glissement annuel à 4,0 milliards de dollars estime IDC. Publié en euros, elles ont bondi de 25,8% par rapport à l’année précédente pour s’établir à 3,5 milliards d’euros. Les livraisons ont quant à elles progressé de 2,9% pour atteindre 551.000 unités.

L’Irlande se distingue avec une croissance de 131,2% du chiffre d’affaires. Ceci est en grande partie le résultat d’investissements continus à très grande échelle indique le cabinet d’analyse. La France réalise de son côté un très bon trimestre avec une progression de 33,4% de ses revenus. Avec un chiffre d’affaires de 774,95 millions de dollars, l’Allemagne maintient sa position de plus grand marché de la région.

Côté produits, les unités multinodes (plateformes modulaires qui ne répondent pas à la définition d’un serveur lame selon la terminologie d’IDC) ont fortement contribué à la croissance du trimestre. Les livraisons ont fait un bond de 70,3% en un an, le chiffre d’affaires grimpant de son côté de 133,2%. Lenovo s’est bien comporté dans ce segment de produits. Les grands systèmes continuent d’afficher de la vigueur, enregistrant une croissance des livraisons de 20,3% d’une année sur l’autre. Les serveurs optimisés en racks enregistrent quant à eux une progression de 23,1% du chiffre d’affaires et une hausse des livraisons de 4,6%.

« La forte croissance continue des prix de vente moyens (ASP) résulte à la fois d’un passage à un nombre de sockets plus élevé – les serveurs un socket représentant désormais moins de 17% de tous les serveurs livrés dans la région au troisième trimestre, contre 18,2% un an plus tôt – et à l’augmentation continue des prix des mémoires sur le marché », explique dans un communiqué Eckhardt Fischer, analyste principal de recherche au sein du groupe européen Infrastructure. « Au deuxième semestre de 2017, les prix de vente moyens des serveurs en rack standard à deux sockets avaient augmenté de 18,8%, en raison de la demande accrue de configurations plus riches en composants. »

« La croissance des ODM continue d’être tirée par les développements de datacenters hyperscales pour les très grands fournisseurs de cloud public, notamment AWS, Microsoft et Google. Leur croissance dans les grands pays d’Europe occidentale s’est ralentie au cours des derniers trimestres, à l’exception notable de la France. Dans un proche avenir, ils vont probablement se concentrer sur la diversification de leur présence géographique dans la région », estime de son côté Kamil Gregor, analyste de recherche senior au sein du groupe européen Infrastructure.