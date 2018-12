Selon IDC, le chiffre d’affaires enregistré par les fournisseurs sur le marché mondial des systèmes de stockage d’entreprise a augmenté en glissement annuel de 19,4% au troisième trimestre. Les capacités livrées ont grimpé de 57,3% d’une année à l’autre pour atteindre 113,9». au cours du trimestre.

Les revenus enregistrés par le groupe de fabricants ODM vendant directement aux centres de données hyperscales ont bondi de 45,8% pour atteindre 3,9 milliards de dollars. Cela représente 27,7% de l’ensemble des investissements en systèmes de stockage dans les entreprises au cours de la période. Les ventes de systèmes de stockage sur serveur ont augmenté de 10,1% d’une année à l’autre pour atteindre 3,8 milliards de dollars, soit 27,3% du total des investissements. En hausse de 12,5% sur un an, les ventes de systèmes de stockage externes ont généré environ 6,3 milliards de dollars au cours du trimestre.

« Les résultats du troisième trimestre montrent une poursuite de la croissance constatée au cours du premier semestre, tirée par un cycle d’actualisation des infrastructures en cours, des investissements dans des charges de travail de nouvelle génération et à forte consommation de ressources, et par une utilisation accrue dans les services de cloud public », commente dans un communiqué Sebastian Lagana , directeur de recherche Plateformes et technologies d’infrastructure chez IDC. « Les entreprises apprécient la valeur que les données apportent à leurs opérations, à l’engagement de leurs clients et aux initiatives d’innovation. Par conséquent, des investissements continus sont consentis dans des systèmes de stockage permettant une consommation et une diffusion efficaces. »

En croissance de 21,8% d’une année sur l’autre, Dell a été le principal fournisseur du trimestre, représentant 19,2% du chiffre d’affaires total des systèmes de stockage d’entreprise dans le monde. Deuxième du top 5 des fournisseurs, HPE / New H3C Group détient une part de marché de 16,4%, en baisse de 3,3% sur un an. Occupant la troisième place du marché, NetApp a généré 5,8% du total des revenus. Cela représente une croissance de 15,3% par rapport au troisième trimestre 2017. Hitachi, Huawei, IBM, Lenovo et Inspur ont des parts de marché de respectivement 3,0%, 3,0%, 2,9%, 2,6% et 2,2%. Enfin, le groupe des ODM ont pesé 27,7% des dépenses mondiales au cours du trimestre, soit une progression de 45,8% par rapport au troisième trimestre 2017.

Top 5 Companies, Worldwide Total Enterprise Storage Systems Market, Third Quarter of 2018(Revenues are in US$ millions) Company 3Q18 Revenue 3Q18 Market Share 3Q17 Revenue 3Q17 Market Share 3Q18/3Q17 Revenue Growth 1. Dell Inc. $2,695.3 19.2% $2,212.7 18.8% 21.8% 2. HPE/New H3C Group $2,299.3 16.4% $2,377.4 20.2% -3.3% 3. NetApp $808.2 5.8% $700.7 6.0% 15.3% 4. Hitachi $427.9 3.0% $475.9 4.0% -10.1% 4. Huawei $422.0 3.0% $373.7 3.2% 12.9% 4. IBM $402.7 2.9% $509.9 4.3% -21.0% 4. Lenovo $370.0 2.6% $190.4 1.6% 94.3% 4. Inspur $313.3 2.2% $189.5 1.6% 65.3% ODM Direct $3,887.9 27.7% $2,666.5 22.7% 45.8% Others $2,420.0 17.2% $2,072.5 17.6% 16.8% Total $14,046.6 100.0% $11,769.2 100.0% 19.4% Source: IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, December 12, 2018.

Dell a par ailleurs été le principal fournisseur de systèmes de stockage d’entreprise externes au cours du trimestre, représentant 31,3% du chiffre d’affaires mondial. NetApp a terminé en deuxième position avec une part de 12,8% des revenus devant HPE / New H3C Group qui pèse 10,4% du chiffre d’affaires. Avec respectivement 6,4% et 6,2% de part de marché, Hitachi et IBM complètent le tableau.

Top 5 Companies, Worldwide External Enterprise Storage Systems Market, Second Quarter of 2018 (Revenues are in US$ millions) Company 3Q18 Revenue 3Q18 Market Share 3Q17 Revenue 3Q17 Market Share 3Q18/3Q17 Revenue Growth 1. Dell Inc. $1,978.3 31.3% $1,609.8 28.7% 22.9% 2. NetApp $808.2 12.8% $700.7 12.5% 15.3% 3. HPE/New H3C Group $654.3 10.4% $637.6 11.4% 2.6% 4. Hitachi $403.2 6.4% $466.9 8.3% -13.6% 4. IBM $391.1 6.2% $487.1 8.7% -19.7% Others $2,082.8 33.0% $1,713.7 30.5% 21.5% Total $6,317.9 100.0% $5,615.7 100.0% 12.5% Source: IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, December 12, 2018.

Les baies de stockage tout flash ont généré un chiffre d’affaires d’un peu plus de 2,15 milliards de dollars au cours du trimestre, en hausse de 39,3% sur un an. Les baies flash hybrides ont quant à elles enregistré un chiffre d’affaires légèrement supérieur à 2,6 milliards de dollars, en hausse de 16,0% par rapport au troisième trimestre 2017.