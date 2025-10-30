Le secteur de l’IA devrait se préparer à une correction boursière imminente, d’après les cabinets d’études étatsuniens Gartner et Forrester. Pour causes, selon eux : le marché est déjà saturé d’outils d’IA agentique ; la formation pour tirer parti de ces agents reste insuffisante ; l’usage d’agents IA autonomes demeure trop risquée à ce jour.

En juin dernier, Gartner prévoyait déjà que, « d’ici 2028, plus de 40% des projets d’IA agentique seront annulés en raison de l’escalade des coûts, d’une valeur commerciale peu claire ou de contrôles des risques inadéquats. »

De son côté, Forrester affirme à présent qu’un quart des dépenses d’IA initialement prévues en 2026 sera reporté à 2027 « car l’écart entre les promesses exagérées des fournisseurs et la valeur apportée aux entreprises se creuse ».

Aussi, les analystes prévoient-ils une forte attrition des éditeurs d’outils d’agents IA au quatrième trimestre 2025.

