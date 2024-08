A partir du 1er septembre 2026, les grandes entreprises françaises devront émettre des factures au format électronique. C’est dans ce contexte que l’éditeur de solutions de dématérialisation Esker vient d’annoncer son immatriculation provisoire en tant que plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP). En effet, la plupart des grandes entreprises prévoient de passer par une PDP pour envoyer et recevoir des factures électroniques tout en étant en règle avec l’administration fiscale.

La réforme étatique des factures requiert que les PDP opèrent en continu dans des environnements sécurisés et communiquent entre elles. Une PDP a quatre rôles principaux : l’émission, la transmission et la réception des factures électroniques ; l’extraction et la transmission de données de la facture à l’administration fiscale (par exemple, l’identification du fournisseur et du client, le montant HT de l’opération, le montant de la TVA due et le taux de TVA appliqué) ; la transmission de données de transactions qui ne font pas l’objet d’une facture électronique à l’administration ; la transmission des données de paiement pour l’ensemble des opérations.

Esker déclare sa plateforme « certifiée ISO 27001, conforme à la norme SecNumCloud et reposant sur le même socle technologique que les autres plateformes du Groupe en intégrant des développements spécifiques qui assurent la conformité avec les spécifications de la DGFiP ».

Une soixantaine d’autres fournisseurs se sont portés candidats au statut de PDP. En cet été 2024, les premières immatriculations PDP provisoires sont en cours de délivrance. Celle d’Esker est #0005. La mise à disposition d’un environnement de test du portail public de facturation (PPF) est prévue pour décembre prochain et les premières immatriculations PDP définitives seront annoncées au premier semestre 2025.

Pour rappel, l’entrée en vigueur de la facturation électronique est prévue pour le 1er septembre 2027 en ce qui concerne les PME et TPE.