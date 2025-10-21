La société SCC France, appartenant au groupe britannique Rigby, officialise la nomination de Fabien Pierrat (cf. photo) au poste de directeur des services depuis mai 2025. Reportant au directeur général de SCC France, Fabien Pierrat a pour mission de piloter l’ensemble des prestations de services de l’ESN sur les volets contractuels, opérationnels et budgétaires. Le communiqué souligne qu’« il est garant de la qualité du delivery, de la performance opérationnelle et de la croissance rentable de l’entreprise ».

Diplômé de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées en ingénierie des systèmes de transport et de l’UPEC en économie, Fabien Pierrat débute sa carrière en tant que consultant métier chez Steria durant 4 ans, avant de rejoindre Atos pour près de 25 années. Il y dirige d’abord des projets dans la banque-finance, avant de prendre la responsabilité du delivery du groupe Atos pour le Ministère des Armées, puis la direction de l’activité Cloud et Infogérance de production.

Le directeur général de SCC France, Gaël Menu, salue son parcours « jalonné de réussites dans la transformation et la gestion de projets d’envergure, notamment dans les services managés d’infrastructure ». Y figure notamment le maintien en condition opérationnelle de systèmes critiques pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Pour rappel, SCC France est en seconde position du classement des ESN françaises de Numeum et KPMG.