Débarquée en France en 2015, la division Cloud de l’éditeur néerlandais de logiciels de gestion a su rapidement se faire sa place sur le marché si l’on en juge par la croissance de son équipe, qui atteint désormais une cinquantaine de collaborateurs, et par l’attrait qu’elle suscite auprès des intégrateurs de solutions de gestion. En moins d’un an, Exact France a contractualisé avec pas moins de dix partenaires, parmi lesquels des acteurs tels que Alticap, AIG (Alliances Informatique de Gestion) ou ID Logique. D’autres, plus prestigieux encore, sont sur le point d’être annoncés.

Le rachat en juin dernier de l’éditeur français Dièse Finance, spécialiste de la déclaration fiscale en ligne, lui a donné une assise appréciable. Notamment auprès des experts-comptables, qui sont l’un des cœurs de cible d’Exact, à la fois comme clients mais aussi comme prescripteurs. Fin 2016, Exact France revendiquait déjà des accords avec de nombreux cabinets d’expertise-comptable français, notamment avec PwC, qui utilise sa technologie dans le cadre de son offre « Services aux entrepreneurs ». Ainsi, outre son expertise en matière de liasse fiscale, Exact a hérité de Dièse Finance une base installée de l’ordre de 6.000 clients, dont de nombreux experts-comptables, et d’une équipe de 20 personnes réalisant un revenu annuel de l’ordre de 2,5 M€.

Ciblant les TPME de 0 à 100 salariés, l’offre Exact Online se caractérise par ses délais de mise en place réduits, la simplicité de sa prise en main, ses outils de reprise de données avancés, son ouverture – le produit dispose notamment d’une API – sa technologie full web, son intégration native et son accès gratuit pour les experts-comptables, qui peuvent mettre à disposition de leurs clients des tableaux de bord et se positionner ainsi en « coach business des entrepreneurs », explique Laure Boutron, directrice marketing d’Exact France.

Sur ce segment de marché, Exact se trouve de facto en concurrence directe avec Sage et Cegid mais aussi avec Divalto et son offre Idylis. Une comparaison qui semble convenir à l’éditeur qui se présente dans son communiqué daté de fin 2016 « parmi les trois leaders sur le marché français des éditeurs de solutions de gestion cloud avec désormais plusieurs milliers d’entreprises utilisatrices ».

D’après le registre du commerce, Exact France a réalisé un chiffre d’affaires de 3,1 M€ en 2016 avec un effectif moyen de 16 personnes. Un chiffre d’affaires auquel il faut rajouter les quelque 1,7 M€ (chiffres 2015) d’Exact Software France, sa société sœur implantée depuis 1996 en France, qui commercialise des progiciels de gestion installés sur site à destination d’une clientèle d’entreprises intermédiaires.