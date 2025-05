La Centrale d’achat du numérique et des télécoms référence Evernex en tant que prestataire « serveurs, matériels de stockage, éléments actifs de réseau et périphériques reconditionnés » dans le cadre de son marché des matériels reconditionnés, qui va de 2025 à 2027.

La CANUT est une association loi 1901 à but non-lucratif qui permet aux collectivités, bailleurs sociaux et établissements publics de bénéficier de conditions d’achat préférentielles, avec des accords-cadres clé en main, dans le respect du code de la commande publique.

« Nous espérons sincèrement que les serveurs et baies de stockages en réemploi deviendront une normalité pour la majorité de ces établissements », déclare Vincent Bavcevic, directeur des ventes Europe du Sud-Ouest (France, Italie, Espagne, Portugal) chez Evernex, dans un communiqué.

Pour mémoire, les lois REEN (Réduction de l’empreinte environnementale du numérique) et AGEC (loi anti-gaspillage pour une économie circulaire) obligent les établissements publics à détenir 20% de matériels informatiques issus du réemploi.

Evernex dispose du plus grand centre de reconditionnement et de recyclage de pièce et de serveurs informatique et de stockage en zone EMEA, à Massy. Le spécialiste de la tierce maintenance est ainsi capable de proposer des serveurs de réemploi testés, garantis et maintenus.