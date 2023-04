Euclyde Data Centers annonce la mise en service de deux nouvelles salles sur son campus DC 5 à Lyon. L’opérateur de datacenters et hébergeur français a investi plus de deux millions d’euros pour ces salles qui peuvent accueillir 140 baies et permettront à ses clients d’externaliser leurs infrastructures et applicatifs stratégiques.

La demande est au rendez-vous puisque 60 premières baies ont d’ores et déjà été réservées. Elle émane d’acteurs d’envergure qui évoluent dans les secteurs de la santé et de l’ESN précise l’opérateur. Un succès qu’il attribue à la connectivité, la consommation énergétique optimisée et à la grille tarifaire compétitive de son data center lyonnais. Pour rappel, le groupe exploite un réseau de six datacenters interconnectés et de haute disponibilité en France.

« Nous sommes fiers d’annoncer l’ouverture de nouvelles salles d’hébergement qui ont été conçues pour permettre à nos clients de mener à bien et à long terme leur transformation digitale en s’appuyant sur des infrastructures de pointe, écoresponsables et performantes. Euclyde Datacenters est un acteur de premier plan sur le marché de l’hébergement sur la région AURA et bénéficie d’un parc client étendu qui réunit une centaine d’acteurs privés et publics », commente dans un communiqué Anwar Saliba, Directeur général d’Euclyde Datacenters