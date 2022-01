Anticipant une augmentation de ses besoins en main d’œuvre, le concepteur et exploitant de centre de données neutres renforce ses liens avec les Plombiers du numérique. Ce projet d’insertion professionnelle lancé par Florian du Boÿs (ex-Neo Telecoms) fin 2017 et porté par l’association Impala Avenir Développement vise à proposer des formations courtes et préqualifiantes à des jeunes non qualifiés dans les métiers des infrastructures numériques.

En 2019, Euclyde Data Centers Lognes (77) avait déjà accueilli un stagiaire suivant la formation de technicien en datacenter des Plombiers du numérique. Un stagiaire que l’exploitant de datacenters a depuis embauché. Cette fois, Euclyde Data Centers va s’impliquer dans l’école que les Plombiers du numériques montent à Vénissieux (69). Cette école portée par l’Afpa de Lyon proposera un programme enrichi par rapport à ce que proposaient jusque-là les Plombiers du numériques dans la vingtaine d’écoles dont ils sont à l’origine partout en France.

En sus de sa formation historique de monteur-raccordeur fibre optique, les jeunes pourront y suivre pour la première fois sa formation de technicien infrastructures numériques au complet. Un programme plus long (cinq mois et demi contre trois mois et demi pour le programme Fibre) mais aussi plus complet, puisqu’il combine ses deux programmes existants (Fibre et Datacenter) et ouvre vers d’autres types d’interventions, notamment l’installation d’équipements connectés (caméras de vidéosurveillance, bornes Wifi, capteurs, détecteurs…), le commisionnement-décommissionnement d’infrastructures, le câblage de réseau VDI…

Euclyde Data Centers s’est déjà impliqué dans l’équipement du plateau technique de l’école en ouvrant son carnet d’adresse afin que ses clients opérateurs fassent don d’équipements en fin de vie. L’exploitant va aussi contribuer au contenu pédagogique en fournissant des cas concrets et en formant à l’utilisation des équipements. Enfin, il s’investira en fournissant du mentorat et en organisant des journées découvertes.

La participation active d’Euclyde Data Centers dans cette nouvelle école d’insertion des Plombiers du Numérique s’inscrit dans un contexte d’accélération de sa croissance et de tension persistante sur la main d’œuvre. L’exploitant ambitionne en effet d’ouvrir un nouveau centre de données de proximité chaque année et voit l’initiative des Plombiers du Numérique comme un moyen de sécuriser ses recrutements de techniciens tout en soignant son bilan RSE.

L’orientation smart city et objets connectés du programme a aussi été un critère pour Euclyde Data Centers : « nous croyons en l’utilité d’ouvrir les compétences au sein des datacenters car de plus en plus de services numériques sur mesure sont exigés par nos clients », justifie Sana Iffach, en charge du développement commercial et des partenariats chez Euclyde Data Centers.

Euclyde Data Centers est également impliqué dans d’autres initiatives à visée sociétale, telles que Le Grand Numérique, 10.000 Codeurs ou FoRSE.

Après 6 M€ en 2020, Euclyde Data Centers termine son exercice 2021 sur un chiffre d’affaires de 7 M€. La société prépare l’ouverture d’un nouveau centre de données à Strasbourg pour le mois de mars – le projet a pris du retard en raison des pénuries d’équipements – et une deuxième salle ouvrira en juillet sur son de DC5 à Lyon. Une infrastructure qui sera à la pointe de l’innovation en matière d’éco-responsabilité.