Selon une étude récente menée par Gallhager, 1 petite entreprise sur 5 a subi une attaque durant les 2 dernières années et presque la moitié (44%) de ces entreprises estime qu’elle devra faire face à une cyberattaque lors des 12 prochains mois. Autant ciblées que les particuliers, les TPE et PME n’ont pas les moyens (financiers, humains ou techniques) d’assurer leur cybersécurité.

L’adoption du cloud – qui offre économie de temps, efficacité, rationalisation des ressources et meilleure disponibilité – par cette clientèle est importante. La cybersécurité ne fait pas exception à la règle. C’est pourquoi Eset propose une solution annoncée comme simple, intuitive, efficace et allant au-delà de la gestion de ses solutions de sécurité. Disposant d’un agent sur les machines protégées, la console permet d’obtenir comme les grandes entreprises, une vue complète du parc informatique : liste des applications installées, inventaire matériel, bilan de sécurité…

« Pour les TPE et les PME, une solution de sécurité doit être fiable, facile à utiliser et avoir un impact minimal sur les processus IT et métier », explique dans un communiqué Benoit Grunemwald, Cybersecurity Leader chez Eset France. « Le coût de la technologie doit également être en phase avec leurs moyens. Pour ces clients, ESET propose une pièce centrale adaptée à leur infrastructure réseau, offrant une solution de sécurité « tout en un » qui leur donne le contrôle sur la gestion de leur cybersécurité. »

Pour en savoir plus : https://www.eset.com/fr/business/remote-management/cloud-administrator/