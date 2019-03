L’éditeur de solutions de cybersécurité Eset s’est accordé avec l’assureur AXA Agence APB et le prestataire-conseil Atout Web, afin d’accompagner les TPE/PME dans leurs démarches de cybersécurité et de faciliter leur mise en conformité avec le RGPD.

D’abord lancée en Vendée, une première offre a pour objectif d’améliorer le niveau de sécurité des TPE/PME locales grâce à des solutions techniques et un audit qui leur ouvrira ensuite l’accès à une couverture cybersécurité capable de couvrir le risque résiduel.

« Trop souvent, en effet, alors qu’elles sont les premières à souhaiter s’assurer contre les cyber-risques, les TPE/PME n’y sont pas éligibles, car elles n’ont pas mis en œuvre les mesures d’hygiène informatique préalables requises dans le cadre de tels contrats », explique dans un communiqué Bruno Bonny, directeur des partenariats chez Eset France.

Articulée en trois niveaux (Basic, Secure et Premium), cette offre conjointe devrait permettre aux TPE/PME de sécuriser leur infrastructure grâce aux outils d’ESET (une suite complète de protection antivirus, du chiffrement des données, de la traçabilité, de l’authentification à double-facteur, ainsi qu’une solution de protection contre les fuites de données). Un accompagnement spécifique leur sera prodigué dans le même temps par la société Atout Web, basé aux Sables-d’Olonne en Vendée, afin de déterminer leurs besoins et mettre en œuvre les solutions Eset. Une fois ces prérequis validés, l’agence régionale AXA Agence APB leur proposera une couverture spécifique adaptée à leurs besoins, couvrant les pertes liées aux pannes et violations des données dues à un cyber-incident. Le tout forme une offre clé en main censée répondre aux contraintes de temps et de budget des TPE/PME. « Les TPE / PME sont victimes des mêmes attaques que les grandes entreprises. Elles ont donc les mêmes besoins de prévention, protection et d’assurance. L’offre d’assurance AXA répond aux besoins de protection des entreprises face à ce risque majeur », commente de son côté Marc Bréger, agent expert entreprise chez AXA.

Bien que lancée en Vendée, cette initiative a pour vocation à s’étendre à d’autres régions avec le soutien d’acteurs locaux, à même de mieux connaître les besoins des TPE/PME de leur territoire.