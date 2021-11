En acquérant l’américain Vonage pour 6,2 milliards de dollars, Ericsson s’invite sur le marché des communications unifiées en tant que service (UCaaS). Pionnier de la communication sur IP, Vonage a pris avec succès le virage des communications basées sur le cloud. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 1,4 milliards de dollars sur son dernier exercice clos fin septembre. Au premier trimestre 2021, Synergy Research la positionnait en cinquième position des leaders de l’UCaaS, sur la base de sa part de marché en valeur.

L’acquisition passera par un accord de fusion, adopté à l’unanimité par le conseil d’administration de Vonage. Ericsson versera 21 dollars par action pour racheter l’ensemble des actions en circulation de Vonage, offrant une prime de 28% par rapport au cours de clôture de l’action de Vonage le 19 novembre 2021. Avec cette nouvelle acquisition, Ericsson cherche à la fois à renforcer sa présence mondiale et à élargir son offre globale. Le succès de l’intégration de Craddlepoint, spécialiste du Wan sans fil, racheté l’an dernier pour 1,1 milliard de dollars, conforte l’équipementier suédois dans cette orientation.

« Le cœur de notre stratégie consiste à construire des réseaux mobiles de premier plan grâce à notre leadership technologique. Cela constitue la base pour construire une activité Enterprise. L’acquisition de Vonage est la prochaine étape dans la réalisation de cette priorité stratégique. Vonage nous donne une plateforme pour aider nos clients à monétiser les investissements dans le réseau, au profit des développeurs et des entreprises », a expliqué le PDG d’Ericsson Börje Ekholm dans un communiqué.

Basée sur le cloud, la plateforme de communication Vonage (VCP) sert plus de 120 000 clients et plus d’un million de développeurs. Grâce à l’API de la plateforme, les développeurs peuvent intégrer, simplement et sans infrastructure, des solutions des communications incluant la messagerie, la voix et la vidéo à d’autres applications. Après la fusion, « le solide écosystème de développeurs de Vonage obtiendra l’accès aux API de réseau 4G et 5G, exposées de manière simple et globalement unifiée », a précisé Börje Ekholm.

« La convergence de l’internet, de la mobilité, du cloud et des puissants réseaux 5G forme la vague de la transformation numérique et des communications intelligentes, qui entraîne un changement séculaire dans le mode de fonctionnement des entreprises », a déclaré Rory Read, le PDG de Vonage.

La plateforme VCP représente 80% des revenus de Vonage et ses dirigeants anticipent une croissance annuelle supérieure à 20% pour les années à venir. Vonage est également positionné sur le segment des plateformes de communications en tant que service (CPaaS), ouvrant d’autres opportunités à Ericsson, sur un marché qui devrait atteindre 22 milliards de dollars d’ici 2025.

La tendance à la consolidation reste toutefois de mise dans un secteur où la concurrence est féroce. Microsoft dont la part de marché était relativement marginale avant la pandémie s’est développé à toute vitesse prenant la deuxième place du marché début 2021 selon Synergie Research, et mettant sous pression les acteurs établis. Ce mois-ci Mitel, numéro 3 du marché a décidé de se retirer en cédant sa technologie au leader RingCentral. Au tour maintenant d’Ericsson et Vonage de joindre leurs forces pour rester dans le peloton de tête.