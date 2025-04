Les livraisons mondiales de PC ont légèrement augmenté au premier trimestre 2025, avec 59 millions d’unités expédiées selon Gartner, soit une hausse de 4,8% sur un an. Canalys comptabilise pour sa part 62,7 millions d’unités livrées, pour une croissance de 9,4% en glissement annuel.

Cette hausse des ventes est principalement liée à l’augmentation anticipée des droits de douane américains ainsi qu’aux mises à jour vers Windows 11. Les livraisons trimestrielles de PC ont atteint 16 millions d’unités aux Etats-Unis.

« Au Japon, la demande de PC professionnels, stimulée par les remplacements de Windows 11, combinée à l’adoption des Chromebook, a considérablement contribué à la croissance des expéditions de 15,6%. Les fournisseurs participant au programme de remplacement des Chromebook GIGA Education ont capitalisé sur cette opportunité en offrant des mises à niveau pour les anciens terminaux, maintenant ainsi l’élan du marché », déclare Rishi Padhi, directeur d’étude chez Gartner.

Les six principaux fournisseurs de PC restent les mêmes. Lenovo affiche le taux de croissance le plus élevé, avec une augmentation annuelle de 9,6%, tandis qu’Acer a a le plus bas, à 1,9%.