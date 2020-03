La pandémie de coronavirus aura un « effet permanent » sur le monde des affaires, ce qui devrait se traduire par une demande accrue pour toutes les gammes de produits d’HP a expliqué Enrique Lores à CRN. Cet effet d’aubaine se poursuivra au-delà de la crise actuelle estime le CEO de la firme de Palo Alto.

Il est persuadé que la fabrication locale via l’impression 3D (notamment utilisée pour pallier le manque d’équipements dans les hôpitaux) s’installera dans le monde post-coronavirus. La crise montre la valeur de l’impression 3D d’une manière qui n’était peut-être pas évidente jusqu’à présent, a-t-il déclaré. En plus de raccourcir le temps entre la conception et la production, elle permet une fabrication proche de l’endroit où les produits sont nécessaires « ce qui est essentiel dans une période comme celle-ci ».

Selon lui, l’ensemble du portefeuille produit de l’entreprise (imprimantes, imprimantes 3D, mais aussi PC et moniteurs) est bien positionnée pour répondre aux besoins. « Nous pensons que cela deviendra quelque chose de permanent. Dans toute crise, il y a des vents arrières et des vents contraires. De toute évidence, il s’agit d’un vent arrière important », a-t-il expliqué à nos confrères, ajoutant que les entreprises fortes comme HP devenaient généralement encore plus fortes. Il croit par ailleurs que le télétravail entrera dans les mœurs, les entreprises découvrant qu’elles peuvent rester efficaces en y recourant. « Cela va nous ouvrir des opportunités importantes, à la fois dans l’espace PC et dans l’espace d’impression, car les clients produiront et travailleront à domicile », croit-il savoir.