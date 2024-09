Eho.Link, éditeur marseillais de solutions de cybersécurité pour les TPE-PME et collectivités, a obtenu la Certification de Sécurité de Premier Niveau (CSPN), dans la catégorie « Administration et supervision de la sécurité ».

Délivrée par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’information (ANSSI), la CSPN est attribuée, à l’issue d’un audit réalisé par un centre d’évaluation agréé, à des solutions qui ont passé avec succès des tests de vulnérabilité, attestant de leur robustesse.

La solution évaluée est la solution SaaS Eho.Network, qui combine des fonctions de protection de l’accès Internet, d’intégrité du réseau, de gestion des équipements et de conformité légale. La certification est obtenue pour 3 ans, soit jusqu’en juillet 2027.

« L’attribution de la certification CSPN est un véritable gage de qualité et de réassurance pour nos clients et partenaires », se félicite Christophe Mansincal, PDG d’Eho.Link dans un communiqué. « Nous sommes fiers de nous positionner comme l’un des seuls acteurs du marché à bénéficier d’une solution 100% dédiée à la cyber sécurisation des TPE/PME/Collectivités et certifiée CSPN par l’ANSSI »